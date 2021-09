Tres niños y una madre son asesinados durante una pijamada en Inglaterra

Inglaterra.- Dos hermanitos, su madre y una amiga de los niños fueron encontrados asesinados en la casa de la familia mientras realizaban una pijamada en Killamarsh en el condado de Derbyshire, Inglaterra. En el lugar de los hechos, fue encontrado un hombre que fue arrestado, por lo que se abrió una investigación por asesinato contra él.

Los hechos sucedieron alrededor de las siete de la mañana del domingo 19 de septiembre, en el lugar murieron John y Lacey, hermanos de 13 y 11 años respectivamente, la mejor amiga de Lacey que se encontraba ahí para una pijamada; y la madre de los niños, Terri.

Por su parte, el padre de los niños, Jason Bennett se encontraba en Devon a cuatro horas de distancia de vacaciones cuando recibió la llamada del trágico escenario que había ocurrido en su hogar.

"Absolutamente me rompió el corazón en un millón de pedazos. No protegí lo suficiente a mis hermosos bebés y ahora me los han quitado de repente. Estoy escribiendo esto mientras estoy perdido y destrozado en un viaje de 4 horas de regreso a casa después de recibir noticias desgarradoras de que me han quitado a mi hermoso hijo John y a mi hermosa hija Lacey", escribió el padre a un medio local.

Por su parte, la escuela secundaria Outwood Academy City, dijo que estaría cerrada luego de que tres de sus alumnos se encontraran involucrados en el incidente, sin embargo se mantuvo abierto para cualquier estudiante que necesitara sus servicios.

“Nuestros pensamientos están con todos los afectados por esta triste noticia. Estamos trabajando con la policía y no podemos dar más información en este momento” informó la escuela en redes sociales.

Al lugar, asistieron los abuelos de los menores y padres de Jason, Debbie y Trevor que han rendido homenaje a sus nietos depositando flores en la memoria de sus nietos y del mejor amigo de Lacey, quien murió junto a ellos.

“Lacey era una niña rosa, muy brillante, John gustaba de las computadoras. Eran los niños más educados que querrías conocer, siempre decían ‘por favor y gracias’, si alguna vez les compraste un regalo, lo primero que harían es ir a Facebook y darte las gracias" dijo Debbie “Estamos desconsolados, eran niños hermosos y educados. Terri fue una madre hermosa y maravillosa, los padres de la mejor amiga de Lacey tienen que estar devastados al igual que nosotros ".

La policía de Derbyshire informó que el llamado a emergencias fue alrededor de las 7:25 horas y que un hombre permanece bajo custodia, afirmaron que "Se ha iniciado una investigación por asesinato. En este momento creemos que el incidente está aislado y no buscamos a nadie más en relación con sus muertes".