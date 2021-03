Tribunal absuelve a exsacerdote argentino acusado de abuso de menores

Buenos Aires.- Un tribunal argentino absolvió el martes del delito de abuso sexual de una menor al exsacerdote Carlos Eduardo José, quien afronta otras denuncias del mismo tenor presentadas por varias mujeres.

José, de 62 años, fue absuelto por un tribunal de la localidad de San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Había sido imputado de “abuso sexual gravemente ultrajante” luego de que en 2017 Mailín G., hoy de 33 años, lo denunció por los supuestos ultrajes sufridos durante su infancia y adolescencia.

Después de que el tribunal integrado por tres jueces leyó la sentencia en una audiencia realizada de forma presencial pese a la pandemia del nuevo coronavirus, Gobbo y varias jóvenes que también presentaron denuncias contra José profirieron gritos de rechazo.

Gobbo encaró a uno de los jueces en los pasillos del edificio donde funciona tribunal. “Son todos cómplices, no piensan en la gente... dejan un pedófilo libre”, le dijo la mujer mientras el magistrado permanecía en silencio. Los familiares y allegados de la joven lloraban y se abrazaban a pocos metros de allí.

Me penetró, pero como no pude identificar la fecha, la edad, no lo pude decir... Fui abusada desde los cinco años, gritó la joven.