Tribunales de inmigración aceleran casos familiares

Los Ángeles.- Rosita López dijo que los miembros de pandillas armadas exigieron dinero de ella y su pareja en su pequeña tienda de comestibles en la costa guatemalteca y amenazaron con matarlos cuando no podían pagar. Cuando su compañero recibió un disparo poco después, vendieron todo y huyeron hacia el norte.

López tenía ocho meses de embarazo cuando la pareja llegó a la frontera entre Estados Unidos y México el año pasado con su hija de 1 año. Poco más de un año después, un juez de inmigración en Los Ángeles escuchó su caso, le negó el asilo y ordenó su deportación.

Tengo miedo de volver allí, le dijo al juez.

La decisión de López, de 20 años, que ahora tiene un bebé nacido en Estados Unidos, fue rápida en un sistema de tribunales de inmigración tan atrasado con casos que los solicitantes de asilo a menudo esperan años para una audiencia, y mucho menos una decisión sobre si pueden quedarse en el país.

Hombres buscan un lugar para dormir en un refugio abarrotado para migrantes deportados de los Estados Unidos. Foto: AP

Pero su caso es uno de los 56,000 en un programa piloto de la administración Trump en 10 ciudades, desde Baltimore hasta Los Ángeles, destinado a acelerar las audiencias judiciales para desalentar a los migrantes de emprender el viaje para buscar refugio en los Estados Unidos. La administración seleccionó casos familiares en esas ciudades de los últimos 10 meses.

Los abogados de inmigración que a menudo se quejan de que lleva mucho tiempo obtener una cita en la corte dijeron que el nuevo calendario es demasiado rápido para preparar a sus clientes para testificar y obtener documentos de países extranjeros para respaldar sus reclamos.

“Las familias que están listas para irse y desesperadas, listas con un abogado, han sobrevivido a múltiples atrocidades que parecen no poder presentarse ante el juez, y otras que parecen necesitar tiempo para resolver sus casos, están avanzando sin el debido debido proceso ", dijo Judy London, abogada directora del proyecto de derechos de los inmigrantes en Public Counsel, un bufete de abogados pro bono en Los Ángeles.

El programa es una de las formas en que la administración Trump busca reducir la llegada de decenas de miles de familias centroamericanas cada mes a la frontera entre Estados Unidos y México, muchas de ellas en busca de asilo. Los tribunales federales han bloqueado varios esfuerzos para limitar el asilo para las familias, incluidas las normas que evitarían que la mayoría de los migrantes busquen asilo en los Estados Unidos si primero pasan por otro país.

Inmigrantes de fotos de archivo, principalmente de América Central, guían a sus hijos a través de la entrada. Foto: AP

Acelerar las audiencias judiciales tiene como objetivo evitar que las familias migrantes echen raíces mientras esperan para saber si califican para el asilo.

Los inmigrantes pueden obtener permisos para trabajar legalmente en los Estados Unidos una vez que sus solicitudes de asilo estén pendientes ante un juez durante seis meses, lo que muchos con casos acelerados no podrán resolver, dijeron los abogados.

El objetivo es "desincentivar a las familias, donde una abrumadora mayoría de los casos no califican para el alivio, sino que terminan con órdenes de expulsión, de hacer el viaje traicionero a los Estados Unidos", dijo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en un comunicado.

Los tribunales de inmigración tienen como objetivo completar los casos acelerados dentro de un año, escribió James McHenry III, director de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración, en un memorando de noviembre.

El programa es una de las formas en que la administración Trump busca reducir la llegada de migrantes. Foto: AP

De septiembre a junio, el Departamento de Seguridad Nacional rastreó 56,000 casos que quiere escuchar más rápidamente, según datos de la oficina, que administra los tribunales de inmigración. La mayoría de los casos están pendientes, pero aproximadamente uno de cada cinco de esos inmigrantes no se presentó a una audiencia y se ordenó su deportación, según muestran los datos.

Eso fue más común en algunos lugares. Solo el 4% de los inmigrantes en el llamado expediente de la unidad familiar en San Francisco no se presentó a la corte y recibió órdenes de deportación, en comparación con un tercio de los inmigrantes en ese expediente en Atlanta, según los datos.

Una reciente operación de aplicación de la ley de inmigración anunciada por el presidente Donald Trump tuvo como objetivo rastrear y arrestar a las familias que enfrentan tales órdenes de deportación.

Mientras los agentes atacaron a unas 2,100 personas, arrestaron a unas tres docenas.

Los casos de las familias se están moviendo mucho más rápido de lo habitual a través de los tribunales de inmigración, que tienen casi 900,000 casos que han estado pendientes durante un promedio de dos años, según datos del Centro de intercambio de acceso a registros transaccionales de la Universidad de Syracuse.

Los defensores de los inmigrantes se han quejado durante mucho tiempo de que la acumulación de pedidos impide que los solicitantes de asilo comiencen sus vidas en los Estados Unidos y traigan a la familia para que se una a ellos.

No estaba claro de inmediato cómo los tribunales de inmigración podían escuchar los casos acelerados tan rápidamente. Pero Estados Unidos ha contratado a más jueces de inmigración en los últimos años para tratar de reducir el retraso.

En Los Ángeles, algunos jueces de inmigración que solían escuchar casos de inmigrantes detenidos en centros de detención ahora cerrados son asignados a casos familiares.

En una audiencia reciente, la jueza Tara Naselow-Nahas dio a las familias que presentaron solicitudes de asilo tres meses hasta sus fechas finales en la corte.

En otro, el juez Frank Travieso instó a los inmigrantes que aparecen por primera vez a buscar un abogado para su próxima cita en la corte en un mes. Repasó los nombres y direcciones de los padres y los de sus hijos retorciéndose a su lado: un niño sonriente de 7 años, una niña de 9 años con un moño rojo y media docena más.

Luego revisó el resto de su calendario de 46 casos. Algunas familias que no recibieron un aviso de audiencia fueron enviadas a otra. Se ordenó la deportación de catorce personas que no asistieron a la corte, la mitad de ellas niños.

Bernal Ojeda, un abogado de inmigración que representó a López, dijo que no sabe si más tiempo hubiera ayudado a su caso. López presentó fotos de las heridas de bala de su compañero, y el juez preguntó por qué no le contó a las autoridades guatemaltecas sobre la pandilla.

Ojeda dijo que López no apelará y regresará a Guatemala, donde su compañero ya fue deportado, y se reasentará lejos de la ciudad donde fueron amenazados.

Los solicitantes de asilo que apelan terminan quedándose mucho más tiempo mientras se revisan sus casos. Pero la línea de tiempo significa poco para quienes buscan protección en los Estados Unidos, dijo Joshua Greer, un abogado de inmigración en Los Ángeles.

"No están viendo cuánto tiempo transcurrió entre la primera audiencia y los alegatos y la audiencia individual", dijo Greer. "Su pregunta es detenida, o no detenida, y devuelta o no devuelta, y eso es todo".