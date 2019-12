Tribunales tratan el derecho a mantener y portar armas en EU

Washington.- La Corte Suprema está recurriendo a los derechos de armas por primera vez en casi una década, a pesar de que quienes presentaron el caso, los propietarios de armas de la ciudad de Nueva York, ya han ganado cambios en la regulación que impugnaron.

La persistencia de los jueces en escuchar argumentos el lunes a pesar de la acción de la ciudad ha hecho que los defensores del control de armas teman que la mayoría conservadora de la corte pueda usar el caso para cuestionar las restricciones de armas en todo el país.

Los grupos de derechos de armas esperan que el tribunal superior esté a punto de extender sus decisiones históricas de 2008 y 2010 que consagraron el derecho a tener un arma para la autodefensa en casa.

Durante años, la Asociación Nacional del Rifle y sus aliados habían tratado de hacer que la corte dijera más sobre los derechos de las armas, incluso aunque los tiroteos masivos pueden haber causado que los jueces eviten asumir nuevas disputas sobre los límites de las armas. El juez Clarence Thomas ha estado entre los miembros del tribunal que se han quejado de que los tribunales inferiores están tratando el derecho de la Segunda Enmienda a "mantener y portar armas" como un derecho de segunda clase.

La demanda en Nueva York comenzó como un desafío a la prohibición de la ciudad de llevar una pistola con licencia, cerrada y descargada fuera de los límites de la ciudad, ya sea a un campo de tiro o un segundo hogar.

Los tribunales inferiores ratificaron la regulación, pero la decisión de la Corte Suprema en enero de intervenir en el caso señaló un interés revivido en los derechos de armas de un tribunal con dos nuevos jueces, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, ambos nombrados por el presidente Donald Trump.

Funcionarios tanto a nivel de ciudad como de estado se apresuraron a encontrar una manera de sacar el caso del alcance de los jueces. La ciudad no solo cambió su regulación para permitir que los propietarios de armas con licencia transporten sus armas a lugares fuera de los cinco condados de Nueva York, sino que el estado promulgó una ley que prohíbe a las ciudades imponer las restricciones impugnadas.

"No hay caso ni controversia porque la Ciudad de Nueva York ha derogado la ordenanza y la Legislatura del estado de Nueva York ha actuado para asegurarse de que permanezca derogada", dijo Jonathan Lowy, abogado principal y vicepresidente del proyecto de acción legal del grupo de control de armas Brady.

Pero esos movimientos no lograron que el tribunal desestimara el caso, aunque es probable que los jueces pregunten a los argumentos sobre si les queda algo para decidir.

Paul Clement, quien representa a tres residentes de Nueva York y al afiliado de la Asociación Nacional del Rifle de Nueva York que impugna la prohibición del transporte, dijo en un correo electrónico que entre las razones por las cuales el caso sigue vivo legalmente es que el tribunal desaprueba los movimientos tácticos del tipo empleado por la ciudad y declare que están destinados a frustrar la revisión de un problema por parte de los jueces.

Además, escribió, "la Ciudad todavía ve la posesión de armas de fuego como un privilegio y no un derecho fundamental y todavía está en el negocio de limitar el transporte y denegar licencias por una gran cantidad de razones discrecionales".

En caso de que el tribunal llegue al fondo de la ley, la ciudad afirma que lo que llama su "regla anterior" no violó la Constitución. Pero eso parecería una venta difícil dada la composición de la corte, con Gorsuch y, en particular, Kavanaugh en la cancha.

Kavanaugh votó en desacuerdo cuando su tribunal federal de apelaciones confirmó la prohibición del Distrito de Columbia de los rifles semiautomáticos.

Las prohibiciones de armas y las regulaciones sobre armas que no tienen una larga vigencia o que no están suficientemente arraigadas en el texto, la historia y la tradición no son consistentes con el derecho individual de la Segunda Enmienda, escribió Kavanaugh en 2011.