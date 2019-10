Tropas estadounidenses salen del norte de Siria

Washington.- Estados Unidos parece dirigirse hacia una retirada militar total de Siria en medio de un caos creciente, gritos de traición y signos de que la invasión de Turquía podría alimentar una guerra más amplia.

El secretario de Defensa, Mark Esper, dijo el domingo que el presidente Donald Trump había ordenado a las tropas estadounidenses en el norte de Siria que comenzaran a retirarse "de la manera más segura y rápida posible". No dijo que Trump ordenó a las tropas que abandonaran Siria, pero ese parecía ser el siguiente paso en un zona de combate cada vez más inestable por hora.

Esper, entrevistado en dos programas de televisión, dijo que la administración estaba considerando sus opciones.

Tenemos fuerzas estadounidenses probablemente atrapadas entre dos ejércitos que avanzan en oposición y es una situación muy insostenible, dijo Esper.

Esto parecía anunciar el final de un esfuerzo de cinco años para asociarse con combatientes sirios, kurdos y árabes para garantizar una derrota duradera del grupo Estado Islámico. Cientos de partidarios del EI escaparon de un campo de detención en medio de enfrentamientos entre las fuerzas invasoras lideradas por Turquía y los combatientes kurdos, y los analistas dijeron que el resurgimiento del EI parecía más probable, solo unos meses después de que Trump declarara derrotados a los extremistas.

Secretario de Defensa Mark Esper. Foto: AP

Estados Unidos ha tenido cerca de 1,000 tropas en el noreste de Siria aliadas con las Fuerzas Democráticas Sirias lideradas por los kurdos para combatir al Estado Islámico. El Pentágono había retirado previamente a unas 30 de estas tropas de la zona de ataque turca a lo largo de la frontera.

Con una escalada de violencia, una ampliación de la incursión turca y la perspectiva de un conflicto cada vez más profundo, todas las fuerzas estadounidenses a lo largo de la frontera ahora seguirán ese movimiento. No estaba claro a dónde irían.

El jefe del Pentágono no dijo que las tropas estadounidenses abandonen Siria por completo.

La única otra presencia estadounidense en Siria está en la guarnición de Tanf, cerca de la frontera oriental de Siria con Jordania. Las tropas estadounidenses y de la coalición allí no están involucradas en la misión kurda, por lo que parece muy poco probable que los 1,000 que se trasladen desde el norte irán a Tanf.

Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. Foto: AP

Los críticos dicen que Estados Unidos ha traicionado a los kurdos al retroceder ante la invasión de Turquía, pero Esper dijo que la administración tuvo pocas opciones una vez que el presidente Recep Tayyip Erdogan le dijo a Trump hace una semana que iba a seguir adelante con una ofensiva militar.

Esper dijo que los kurdos han sido buenos socios, "pero al mismo tiempo, no nos inscribimos para luchar contra los turcos en su nombre".

Los kurdos luego recurrieron al gobierno sirio y a Rusia para obtener ayuda militar, lo que complica aún más el campo de batalla.

Los críticos de Trump consideran que la perspectiva de mejorar la posición del gobierno sirio en el campo de batalla e invitar a Rusia a involucrarse más directamente es un gran error. Pero tuiteó que no debería importar.

Otros pueden querer entrar y luchar por un lado u otro. ¡Déjalos!. Escribio

Trump tuiteó el domingo por la noche: “Estados Unidos tiene el peor de los prisioneros de ISIS. Turquía y los kurdos no deben dejarlos escapar. Europa debería haberlos recuperado después de numerosas solicitudes. Deberían hacerlo ahora. ¡Nunca vendrán a Estados Unidos ni se les permitirá entrar!

El senador de Nueva Jersey, Bob Menéndez, el principal demócrata en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que Trump está debilitando a Estados Unidos. "Para ser claros, el enfoque caótico y desordenado de esta administración a la política por tuit está poniendo en peligro la vida de las tropas y civiles estadounidenses", dijo Menéndez en un comunicado. "Los únicos beneficiarios de esta acción son ISIS, Irán y Rusia".

Los desarrollos rápidos fueron un nuevo desenlace de los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos en Siria, y destacaron un colapso extraordinario en las relaciones entre Estados Unidos y Turquía, aliados de la OTAN durante décadas. Las tropas turcas a menudo han luchado junto a las tropas estadounidenses, incluso en la Guerra de Corea y en Afganistán.

Cuando se le preguntó si pensaba que Turquía atacaría deliberadamente a las tropas estadounidenses en Siria, Esper dijo: "No sé si lo harían o no".

Siria. Foto: AP

Citó un incidente el viernes en el que un pequeño número de tropas estadounidenses cayó bajo fuego de artillería en un puesto de observación en el norte. Esper lo llamó un ejemplo de "fuego indiscriminado" que se acerca a los estadounidenses, y agregó que no estaba claro si fue un accidente.

Esper disputó la idea de que Estados Unidos podría haber evitado que Turquía invadiera en primer lugar. Dijo que Erdogan había dejado en claro que iba a lanzar su incursión "independientemente de lo que hiciéramos".

Fuertemente crítico con los turcos, Esper dijo que "el arco de su comportamiento en los últimos años ha sido terrible". Añadió: "Quiero decir, están girando fuera de la órbita occidental, por así decirlo. Los vemos comprando armas rusas, abrazados al presidente Putin. Los vemos haciendo todas estas cosas que, francamente, nos preocupan ”.

El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, el representante Eliot Engel, DN.Y., dijo que Estados Unidos y sus socios de la OTAN deberían considerar expulsar a Turquía de la alianza. "¿Cómo tienes un aliado de la OTAN que está confabulado con los rusos, cuando los rusos son los adversarios de la OTAN?"

Al explicar la decisión de Trump de retirarse del norte de Siria, Esper citó dos desarrollos de fin de semana.

En las últimas 24 horas, supimos que ellos (los turcos) probablemente tengan la intención de expandir su ataque más al sur de lo planeado originalmente, y al oeste, dijo.

Estados Unidos también ha llegado a creer que los kurdos están tratando de "llegar a un acuerdo" con el ejército sirio y Rusia para contrarrestar a los turcos invasores, dijo. Como resultado, Trump "ordenó que comenzáramos a retirar deliberadamente las fuerzas del norte de Siria", dijo Esper.

Trump, en un tuit del domingo, dijo: "Muy inteligente para no involucrarse en los intensos combates a lo largo de la frontera turca, para variar. Aquellos que nos metieron por error en las Guerras de Medio Oriente todavía están presionando para luchar. No tienen idea de la mala decisión que han tomado. ¿Por qué no piden una Declaración de Guerra?

Esper dijo que no discutiría una línea de tiempo para el retroceso de Estados Unidos, pero dijo que se haría "de la manera más segura y rápida posible".

El Pentágono había dicho antes de que comenzara la operación que el ejército estadounidense no lo apoyaría, y Estados Unidos retiró a unos 30 soldados de operaciones especiales de los puestos de observación a lo largo de la ruta de invasión en la frontera siria para mantenerlos fuera de peligro.

La ofensiva turca inicialmente cubrió un área a lo largo de la frontera de unos 125 kilómetros (77 millas) de ancho y unos 30 kilómetros (19 millas) de profundidad. Esper dijo que desde entonces se ha vuelto más amplio y profundo.

Esper dijo que estaba al tanto de los informes de cientos de prisioneros del EI escapando como resultado de la invasión turca y de las atrocidades cometidas contra los kurdos sirios por miembros de una milicia árabe siria apoyada por Turquía.

"Se pone peor por hora", dijo Esper. "Estas son todas las cosas exactas" que los funcionarios estadounidenses advirtieron que Erdogan probablemente sucedería al ignorar los impulsos estadounidenses de no invadir el norte de Siria.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, ofreció la posibilidad de tomar medidas rápidas para imponer sanciones económicas a Turquía, una medida que Trump ha amenazado repetidamente si los turcos se adentran demasiado en Siria.

"Si vamos a la máxima presión, que tenemos derecho a hacer, en un momento dado el presidente me llama y me dice, haremos esto", dijo Mnuchin. “Podríamos cerrar todas las transacciones en dólares estadounidenses con todo el gobierno de Turquía.... Eso es algo que podemos hacer, absolutamente ".

Esper fue entrevistado en “Face the Nation” y “Fox News Sunday” de CBS. Mnuchin apareció en “This Week” de ABC y Engel estuvo en “Meet the Press” de NBC.