Trudeau lamenta haber cometido una acción "racista" en 2001

Canadá.- El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, lamentó "profundamente" este miércoles haberse pintado de negro su rostro durante una fiesta en 2001, como lo revela una foto publicada por la revista estadounidense Time durante la campaña electoral, reconociendo haber cometido una acción "racista".

"No debería haberlo hecho", dijo en una improvisada conferencia de prensa. "Fue un error (...) Lamento profundamente. Me disculpo profundamente. Realmente lo siento ", agregó, mientras excluía la posibilidad de renunciar.

Trudeau, que tenía 29 años al momento en que se tomó la foto, reconoció que esta controvertida práctica de "cara negra" o "cara marrón" era "racista", pero no lo sabía en absoluto en ese tiempo.

El líder liberal, que busca un segundo mandato, explicó que se había disfrazado durante una fiesta en una escuela privada donde era docente, en Vancouver en 2001, como reveló la revista.

Foto AFP

"Estoy disfrazado con un traje de Aladino y me maquillé, no debería haberlo hecho", detalló. "Es algo que no consideraba racista en ese momento, pero hoy reconozco que fue racista y lo lamento profundamente", expresó.

La publicación de esta foto por la revista Time, una semana después del inicio de la campaña legislativa, tuvo el efecto de una bomba en Canadá, sobre todo porque el primer ministro saliente que se asegura ser multiculturalista.