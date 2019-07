Trump: Podríamos terminar la guerra en Afganistán en una semana

Washington.- Durante una reunión con el primer ministro de Pakistán, Imran Khan, en la Casa Blanca, Donald Trump, en dicha reunión sugirió que su país podría finalizar la guerra de Afganistán fácilmente utilizando la fuerza militar, lo que dejaría “10 millones de personas” muertas.

Asimismo, dijo Trump, que Estados Unidos “actuó como policías, no como soldados”, minimizando así 18 años de guerra en Afganistán, mencionó también que su país ha realizado “un gran progreso” hacia la finalización de la guerra en Afganistán mediante las negociaciones con los talibanes en las últimas semanas.

Cabe destacar que en varias ocasiones Trump sugirió que esa guerra se podría acabar en tan solo 10 días, pero que el numero de victimas seria de miles, esto según un plan presentado con el que se ganaría la guerra con Afganista, así lo informó CNN.

Somos como policías. No estamos peleando una guerra. Si quisiéramos pelear una guerra en Afganistán y ganarla, podría ganarla en una semana. Solo que no quiero matar a 10 millones de personas. ¿Tiene sentido para ustedes? No quiero matar a 10 millones de personas, dijo Trump.