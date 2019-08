Trump advierte un colapso económico si pierde la reelección

Washington.- El presidente Donald Trump advierte sobre un colapso económico si pierde la reelección, argumentando que incluso los votantes a quienes personalmente no les gusta deberían basar sus votos en el fuerte crecimiento de la nación y la baja tasa de desempleo.

Pero en privado, Trump está cada vez más preocupado de que la economía no se vea tan bien el día de las elecciones.

Los mercados financieros señalaron la posibilidad de una recesión en Estados Unidos esta semana, lo que provocó una sacudida de ansiedad en los inversores, las empresas y los consumidores. Eso se suma a las preocupaciones sobre los planes de Trump de imponer aranceles punitivos a los productos procedentes de China y la noticia del Reino Unido y Alemania de que sus economías se están reduciendo.

Aunque una recesión preelectoral aquí está lejos de ser segura, una recesión sería un golpe devastador para el presidente, quien ha hecho de una economía fuerte su argumento central para un segundo mandato. Los asesores de Trump temen que una economía debilitada lo lastime con votantes moderados republicanos e independientes que han estado dispuestos a darle un paso sobre algunas de sus políticas incendiarias y su retórica. Y los asesores económicos de la Casa Blanca ven pocas opciones para revertir el curso si la economía comienza a caer.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP

Trump ha comenzado a culpar a otros por los temores de recesión, principalmente a la Reserva Federal, que está presionando para que se reduzcan más las tasas de interés. Sin embargo, gran parte de la incertidumbre en los mercados proviene de su propia escalada de una guerra comercial con China, así como de economías debilitadas en países clave de todo el mundo.

Algunos de los asesores más cercanos de Trump lo han instado a reducir la temperatura de la disputa comercial, por temor a que los aranceles adicionales solo perjudiquen a los consumidores estadounidenses y afecten aún más los mercados. El presidente parpadeó una vez esta semana, retrasando un conjunto de tarifas en un esfuerzo por salvar las ventas navideñas.

Los asistentes reconocen que no está claro qué medidas podría tomar la Casa Blanca para detener una recesión. La reducción de impuestos de Trump en 2017 resultó tan políticamente impopular que muchos republicanos se escaparon durante las elecciones parciales del año pasado. Y un nuevo programa de gasto de estímulo podría provocar peleas intraparte por grandes déficits.

La esperanza entre los funcionarios de la administración es que una combinación de ganancias salariales y gasto de los consumidores impulse el crecimiento hasta 2020. Sin embargo, Trump sabe que su propia supervivencia depende de que los votantes crean que solo él puede prolongar la expansión de la economía durante más de una década.

La Reserva Federal votó el mes pasado para recortar las tasas por primera vez. Foto: AP

"No tienes más remedio que votar por mí porque tu 401 (k), todo va a pasar desapercibido", dijo el presidente en un mitin el jueves en New Hampshire. "Ya sea que me ames o me odies, tienes que votar por mí".

Trump ha pasado gran parte de la semana en su club de golf de Nueva Jersey, muchas de sus mañanas en los enlaces, sus tardes viendo la televisión por cable y sus tardes llamando a confidentes y ejecutivos de negocios para conocer la volatilidad del mercado.

Aunque ha expresado preocupaciones privadas sobre Wall Street, también es escéptico sobre algunos de los indicadores económicos más débiles, preguntándose si los medios y las figuras del establecimiento están manipulando los datos para que se vea mal, según dos republicanos cercanos a la Casa Blanca, no autorizado para discutir conversaciones privadas.

Su escepticismo ha sido reforzado por funcionarios de la Casa Blanca que se han inclinado durante mucho tiempo a mostrar solo evaluaciones económicas más optimistas de Trump.

En medio de la crisis del mercado esta semana, el presidente tuiteó las defensas de su historial económico.

Él criticó a la Fed por no reducir las tasas de interés más profundamente, bajo la creencia de que recortes más pronunciados conducirían a una mayor actividad crediticia y harían que el dólar estadounidense fuera más competitivo frente a las monedas extranjeras. El presidente también destacó la fortaleza del gasto del consumidor, ya que las ventas minoristas han aumentado un 3,4% desde hace un año.

Sin embargo, su enfoque en la Reserva Federal puede ser contraproducente.

La Reserva Federal votó el mes pasado para recortar las tasas por primera vez desde 2008, un paso dado para aislar a la economía contra la incertidumbre comercial. Pero los consumidores lo interpretaron como una medida de precaución antes de una recesión y no como un esfuerzo por mantener la economía en crecimiento, según la encuesta de opinión de los consumidores de la Universidad de Michigan publicada el viernes.

La confianza del consumidor ha caído un 6,4% desde julio. El pesimismo podría empeorar si la Fed decide reducir las tasas de acuerdo con los deseos de Trump.

Los recortes adicionales en las tasas de interés actuarían para aumentar la aprensión de los consumidores sobre una posible recesión, dijo Richard Curtin, director de la encuesta.

Un sector que ya sufre este año es la manufactura, la industria que Trump prometió revivir y fortalecer con sus aranceles. La producción de la fábrica ha caído un 0,5% durante los últimos 12 meses, dijo la Fed el jueves.

Hay algunos pasos que el gobierno podría tomar para ayudar a la manufactura y la economía, dijo Linda Dempsey, vicepresidenta de asuntos económicos internacionales de la Asociación Nacional de Fabricantes.

El Congreso podría aprobar el acuerdo comercial actualizado entre Estados Unidos, Canadá y México, que protegería la cadena de suministro de América del Norte. En segundo lugar, el gobierno podría renovar el estatuto que pronto expirará para el Banco de Exportación-Importación. Pero conciliar la situación con China es complicado porque implica negociaciones entre dos países con intereses en competencia.

Eso requiere dos lados: no es algo con lo que Estados Unidos y nuestro propio entorno político puedan lidiar, dijo Dempsey.

La mayoría de los economistas, incluidos los funcionarios de la Fed, todavía esperan que la economía crezca este año, solo a un ritmo más lento que el 2,9% del año pasado.

Un alto funcionario de la Casa Blanca dijo que el crecimiento en el segundo trimestre de este año fue artificialmente bajo debido al mal tiempo inusual y los problemas en Boeing que perjudicaron la producción de aviones. Por lo tanto, la economía de referencia podría ser más fuerte de lo que piensan muchos pronosticadores.

Los mercados financieros señalaron el miércoles una posible desaceleración, ya que la tasa de interés cobrada en una nota del Tesoro de Estados Unidos a 10 años cayó por debajo de la tasa en una nota de 2 años. Ese evento ha presagiado tradicionalmente una recesión. Pero el funcionario de Trump dijo que podría haber perdido su poder predictivo debido a las bajas tasas y otras políticas de los bancos centrales de todo el mundo.

Pero la caída de las tasas en las notas del Tesoro de los Estados Unidos indica que el reloj de cuenta regresiva de la recesión ahora está funcionando, dijo Scott Anderson, economista jefe del Banco del Oeste.

El único desafío es descubrir cuándo puede sonar la campana de alarma.

"Creo que nos dirigimos hacia la recesión, estamos en esa marcha constante hacia esa inevitable conclusión", dijo Anderson. "Es solo ese goteo, goteo, goteo de ansiedad de la guerra comercial que se cierne sobre el sentimiento del mercado".