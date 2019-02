Trump afirma que trabaja más horas que "cualquier otro presidente"

Estados Unidos.- El presidente Trump defendió su uso del "Tiempo Ejecutivo" para ver televisión, leer periódicos y llamar a ayudantes y legisladores al comienzo de su jornada laboral, afirmando que "probablemente" funciona más que sus antecesores en la Casa Blanca.

"Los medios de comunicación pudieron obtener mi horario de trabajo, algo muy fácil de hacer, pero debería haber sido reportado como positivo, no negativo", publicó el presidente en Twitter el domingo.

Cuando se usa el término Tiempo Ejecutivo, generalmente trabajo, no me relajo. De hecho, probablemente trabajo más horas que casi cualquier presidente anterior.

Foto:AFP

El sitio web Axios, citando 51 horarios privados proporcionados por una fuente de la Casa Blanca, reveló que Trump pasó el 60 por ciento de su tiempo desde el día posterior a las elecciones de mitad de período de noviembre en "Executive Time".

El informe dice que pasó 297 horas y 15 minutos en "Tiempo Ejecutivo" de un total de 502 horas y 55 minutos cubiertos en los horarios. Por el contrario, pasó 77 horas, 5 minutos, en reuniones durante ese período. Pero Trump lo refutó en sus tweets.

El hecho es que, cuando asumí el cargo de Presidente, nuestro país era un desastre. Militares agotados, Guerras sin fin, una guerra potencial con Corea del Norte, A.A., Altos impuestos y demasiados reglamentos, Frontera, Problemas de inmigración y atención médica, y mucho más, escribió en un segundo tuit.

Foto: AFP

El sitio web señaló que Trump generalmente se levanta temprano, antes de las 6 a.m., pero no tiene nada en su agenda hasta su primera reunión del día en la Oficina Oval alrededor de las 11 a.m. Después de que Axios publicara sus horarios el 3 de febrero, la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, lo atribuyó al "estilo de liderazgo diferente al de sus antecesores".