Trump anuncia más sanciones comerciales a Corea del Norte

Nueva York, 21 sep (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció hoy nuevas sanciones unilaterales contra Corea del Norte, que buscan cortar los fondos a su programa de misiles balísticos al restringir aún más el comercio con el país asiático.



"Anuncio una nueva orden ejecutiva que expande significativamente la autoridad (de EE.UU.) para perseguir a individuos, compañías e instituciones financieras que financian y facilitan el comercio con Corea del Norte", dijo Trump durante un almuerzo con el presidente surcoreano, Moon Jae-in, y el primer ministro japonés, Shinzo Abe.



"Los bancos extranjeros afrontarán una amenaza clara: hacer negocios con Estados Unidos o facilitar el comercio con el régimen sin leyes de Corea del Norte", agregó Trump.



El presidente estadounidense aseguró que la nueva orden ejecutiva proporciona "poderosas nuevas herramientas" al Departamento del Tesoro y que el régimen de Pyongyang "ya no podrá contar con que otros faciliten sus actividades comerciales y bancarias".



"Llamamos a todas las naciones responsables a que implementen las sanciones de la ONU e impongan sus propias medidas como éstas", instó Trump.



"Lo que buscamos es la desnuclearización completa de Corea del Norte", agregó.



El presidente estadounidense aseguró, además, que el banco central de China ha decidido poner fin a sus transacciones financieras con Corea del Norte, aunque Pekín no ha confirmado por ahora ese extremo.



Cuando un periodista preguntó si todavía era posible mantener conversaciones con Corea del Norte, Trump respondió: "¿por qué no?". EFE

