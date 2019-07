Trump anuncia redadas de inmigrantes para el domingo

WASHINGTON (AP) — Las labores para deportar a familias que recibieron órdenes para salir de Estados Unidos continuarán tras las redadas a nivel nacional que —según anunció el presidente Donald Trump— comenzarán el domingo, informaron autoridades.

Matthew Albence, director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), señaló que las personas sobre las que habrán de concentrarse son predominantemente centroamericanos que llegaron hace poco a la frontera de Estados Unidos. Redadas similares se efectuaron en 2016 durante el gobierno del presidente Barack Obama y en 2017 en el de Trump.

“Esta operación enfocada en familias no es nueva”, declaró Albence a The Associated Press. “Es parte de nuestras operaciones diarias. Intentamos allegarnos algunos recursos adicionales para enfrentar esta saturación de casos..., pero cuando concluya la operación, estos casos continuarán siendo viables, saldremos a investigarlos y a darles seguimiento”.

Las redadas se centrarán en personas que tienen órdenes definitivas de deportación en 10 listas de casos de cortes importantes, entre ellas Chicago, Los Ángeles, Nueva York y Miami. Albence dijo que esto no significa que los arrestos se limitarán a ciertas áreas. Las autoridades irán a donde las lleven sus investigaciones, incluso si el caso se encuentra a cinco estados de distancia de donde fue presentado.

Trump dijo que las autoridades se “concentraban en delincuentes tanto como nos es posible antes de hacer otra cosa”.

La operación “comienza el domingo, van a sacar a la gente y regresarla a sus países, o van a sacar a los delincuentes, ponerlos en prisión, o ponerlos en prisión en los países de donde vinieron”.

Las redadas avivaron aún más el debate político sobre la inmigración en momentos en que Trump hace un llamado a su base de simpatizantes con el compromiso de combatir a los migrantes, mientras los demócratas describen al presidente y su gobierno como inhumanos por perseguir a familias.

Las redadas de familias en 2016 durante la presidencia de Obama resultó en el arresto de aproximadamente 10% de quienes eran objetivo, y las de 2017 tuvieron una tasa menor de detenciones, declaró Albence. Otras operaciones que se han centrado en personas con antecedentes penales han redituado tasas de detención de alrededor de 30%, con ayuda de bases de datos policiales.

Funcionarios del gobierno han dicho que buscarán a 2.000 personas, lo que podría redundar en unos 200 arrestos con base en las cifras de operaciones previas. Trump ha dicho en Twitter que sus agentes planean arrestar a millones de inmigrantes que están en el país de manera ilegal.