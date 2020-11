Trump aparece en manifestación de apoyo en Washington DC

El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, salió a saludar a manifestantes que se concentraron en Washington DC para manifestar su apoyo y exigiendo la auditoría de votos de la elección del tres de noviembre, donde la tendencia favorece al candidato demócrata y virtual Joe Biden.

El presidente de los Estados Unidos salió a saludar a los miles de manifestantes a bordo de su unidad oficial y custodiado por un dispositivo de seguridad. Los manifestantes indican que Trump es víctima de robo electoral.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Poco después del paso del presidente Donald Trump, estalló la violencia entre manifestantes pro Trump y quienes están a favor de Biden. Ambos grupos se comenzaron a acumular la mañana de hoy en Washington DC.

El presidente Donald Trump dio un paseo rápido por entre los manifestantes, a su paso los manifestantes comenzaron a gritar su apoyo en lo que se denominó, "Marcha del millón de MAGA". Además estuvieron presentes simpatizantes de 'Mujeres por Trump' y 'Stop the Steal'. Los manifestantes, al igual que Trump, alegan sin pruebas que se hizo fraude electoral en favor de Joe Biden en los votos por correo.

����➡️ Euforia colectiva al paso de Donald Trump por la #MillionMAGAMarch2020 a la altura de la Freedom Plaza de Washington DC. Los manifestantes abarrotan las calles del centro de la ciudad tachando las elecciones de «fraude» y «robo».

pic.twitter.com/8GvDeJIpsO — Fly News (@FlyNews0) November 14, 2020

Las manifestaciones fueron convocadas por Proud Boys, Infowars y otras organizaciones derechistas. El jueves Trump, a través de su cuenta de Twitter manifestó su idea de salir a saludar a los manifestantes que se pretendían reunir en Washington DC, además agradeció el apoyo de manifestantes en otros estados de USA.

El automóvil de Donald Trump pasó frente a la Freedom Plaza donde los manifestantes gritaban: “¡Cuatro años más!, ¡Cuatro años más!” "¡USA!, ¡USA!" mientras portaban banderas con la leyenda "Trump 2020", "Mejor presidente de la historia" o "detengan el robo".

El presidente Trump no bajó del automóvil y al pasar por entre los manifestantes siguió su viaje rumbo a un campo de golf de Virginia. De acuerdo a una entrevista a The Washington Examiner, Trump aún cree posible dar vuelta a los resultados preliminares y ganar la presidencia al virtual ganador, Joe Biden, por lo que no ha reconocido la virtual victoria del demócrata.

En las calles de Washington DC se combate duro a favor del Presidente Electo @realDonaldTrump pic.twitter.com/j8tWKdp3Io — Cupos en La Haya (@jcajias) November 14, 2020

Hasta el momento, de acuerdo a resultados preliminares, Joe Biden suma 290 votos electorales de los 270 necesarios para proclamarse ganador de la elección, frente a los 232 votos electorales de Trump. Únicamente falta por definir los votos electorales de Georgia, que tiene tendencia demócrata y que sumaría 16 votos electorales más al ganador.

A través de Twitter, Trump ha lanzado acusaciones en contra de los demócratas como la siguiente: “Durante años los demócratas han predicado sobre lo inseguras y amañadas que nuestras elecciones habían sido. Ahora afirman ‘Qué trabajo más maravilloso hizo la Administración de Trump convirtiendo las de 2020 en las elecciones más seguras’. En realidad esto es cierto, excepto por lo que los demócratas hicieron. ¡Elecciones Amañadas!”, clamó Trump.

Dadas sus declaraciones a través de Twitter, esta red social ha marcado la mayoría de sus tuits con la leyenda "Esta afirmación sobre fraude electoral está disputada", mientras otros han sido bloqueados de manera tajante por esta red social.

Incluso un día después de la elección, las principales televisoras de Estados Unidos bloquearon un mensaje en vivo de Trump donde acusó, sin pruebas, que los demócratas habían amañado la elección.

Las campañas de los contendientes tienen hasta el 8 de diciembre para resolver las disputas electorales en cada estado, todas las impugnaciones judiciales deben terminar en esta fecha.

Para el 14 de diciembre, los colegios electorales emiten su voto, que debe reflejar la decisión que la mayoría tomó en cada estado que representan. Varios recursos legales han sido interpuestos por abogados de Trump, pero se estima que no alteren los resultados actuales.

El 23 de diciembre Se deben entregar los certificados a los funcionarios correspondientes.

6 de enero 2021. la Cámara de Representantes y el Senado cuentan los votos electorales y el presidente del Senado anuncia al ganador.

20 de enero de 2021, el presidente toma juramento.