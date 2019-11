Trump aprueba misión petrolera siria más amplia

Washington.- El presidente Donald Trump aprobó una misión militar ampliada para asegurar una extensión de campos petroleros en el este de Siria, planteando una serie de preguntas legales difíciles sobre si las tropas estadounidenses pueden lanzar ataques contra las fuerzas sirias, rusas u otras si amenazan petróleo, dijeron funcionarios estadounidenses.

La decisión, después de una reunión el viernes entre Trump y sus líderes de defensa, encierra a cientos de tropas estadounidenses en una presencia más complicada en Siria, a pesar del voto del presidente de sacar a Estados Unidos de la guerra.

Según el nuevo plan, las tropas protegerían una gran franja de tierra controlada por combatientes kurdos sirios que se extiende por casi 90 millas (150 kilómetros) desde Deir el-Zour hasta al-Hassakeh, pero su tamaño exacto aún se está determinando.

Las autoridades dijeron que aún deben resolverse muchos detalles. Pero, la decisión de Trump le da a los comandantes una victoria en su intento de permanecer en el país para evitar cualquier resurgimiento del grupo del Estado Islámico, contrarrestar a Irán y asociarse con los kurdos, que lucharon contra el EI junto a los EE. UU.

Durante varios años. Pero también obliga a los abogados del Pentágono a elaborar órdenes para las tropas que podrían verlos disparando contra el gobierno sirio o los combatientes rusos que intentan recuperar las instalaciones petroleras que se encuentran dentro de la nación soberana de Siria.

Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para discutir deliberaciones internas.

Tropas estadounidenses en Siria. Foto: AP

La orden de Trump también cierra la puerta ante cualquier sugerencia de que la mayor parte de los más de 1.200 soldados estadounidenses que han estado en Siria volverán a casa pronto, como lo ha prometido repetidamente.

El Pentágono no dirá cuántas fuerzas permanecerán en Siria para la nueva misión. Otros funcionarios, que también hablaron bajo condición de anonimato para discutir la deliberación en curso, sugieren que el número total podría ser de al menos 800 soldados, incluidos los aproximadamente 200 que están en la guarnición de al-Tanf en el sur de Siria.

Según los funcionarios, los abogados están tratando de obtener detalles sobre la orden militar, lo que dejaría en claro hasta dónde podrán llegar las tropas para mantener el petróleo bajo el control de los kurdos.

La autoridad legal para que las tropas estadounidenses que ingresan a Siria para combatir a los militantes del Estado Islámico se basara en las Autorizaciones de Uso de la Fuerza Militar de 2001 y 2002 que decían que las tropas estadounidenses pueden usar toda la fuerza necesaria contra los involucrados en los ataques del 11 de septiembre contra Estados Unidos y prevenir cualquier acto futuro de terrorismo internacional.

Por lo tanto, los expertos legales dicen que Estados Unidos puede tener motivos para usar el AUMF para evitar que el petróleo caiga en manos del Estado Islámico.

Petroleo en Siria. Foto: AP

Pero proteger el petróleo de las fuerzas del gobierno de Siria u otras entidades puede ser más difícil de defender.

"Estados Unidos no está en guerra ni con Siria ni con Turquía, lo que hace que el uso del AUMF sea exagerado", dijo Stephen Vladeck, profesor de derecho de seguridad nacional en la Universidad de Texas en Austin.

Agregó que si bien la Constitución de los Estados Unidos otorga importantes poderes de guerra al presidente, en general se trata de defensa personal y de defensa colectiva del país. Argumentando que asegurar el petróleo es necesario para la seguridad nacional "simplemente me parece un puente demasiado lejos", dijo.

Los miembros del Congreso, incluido el senador Tim Kaine, demócrata de Virginia, también han presentado objeciones a que la administración Trump use el AUMF como base para la guerra contra un gobierno soberano. Ese tipo de acción, él y otros han argumentado, requiere la aprobación del Congreso.

Funcionarios estadounidenses dijeron que la orden aprobada por Trump no incluye ningún mandato para que Estados Unidos tome el petróleo de Siria. Trump ha dicho varias veces que Estados Unidos está "manteniendo el petróleo".

Pero la Casa Blanca y el Pentágono hasta ahora no han podido explicar qué quiere decir con eso. El secretario de Defensa, Mark Esper, dijo el viernes que "interpreta" los comentarios de Trump en el sentido de que los militares deberían negar el acceso del EI a los campos petroleros.

Ya había un par de cientos de tropas estadounidenses alrededor de Deir el-Zour, y las fuerzas adicionales con vehículos blindados, incluidos los portaaviones de infantería Bradley, comenzaron a ingresar. Las autoridades dijeron que la fuerza total allí podría aumentar a alrededor de 500.

Trump, Esper y otros líderes de defensa han dicho que es importante proteger el petróleo para que los militantes del Estado Islámico no puedan recuperar el control del área y utilizar los ingresos para financiar sus operaciones.

Actualmente, las fuerzas kurdas sirias respaldadas por Estados Unidos han controlado el petróleo, con el apoyo de un pequeño contingente de tropas estadounidenses. Ha habido un acuerdo tranquilo entre los kurdos y el gobierno sirio, mediante el cual Damasco compra el excedente a través de intermediarios en una operación de contrabando que ha continuado a pesar de las diferencias políticas.

La administración dirigida por los kurdos vende petróleo crudo a refinerías privadas, que utilizan refinerías caseras primitivas para procesar combustible y diésel y venderlo a la administración.

No está claro cuánto tiempo puede continuar ese acuerdo. Y si surge alguna disputa, las tropas estadounidenses deben tener una guía clara sobre cómo responder.

Las fuerzas estadounidenses pueden usar la fuerza militar para protegerse. Pero los campos petroleros son expansivos y las tropas no pueden estar en todas partes. Si, por ejemplo, las tropas del gobierno sirio intentan recuperar una porción de una instalación petrolera y las tropas estadounidenses no están cerca, ahora no está claro cuánta fuerza podrían usar si no están actuando en defensa propia.