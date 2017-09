Trump busca frenar migración legal

EU.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, busca frenar el nivel de migración legal al país del norte al proponer un sistema basado en habilidades para todos aquellos que buscan una visa de trabajo. La propuesta tiene el respaldo de los senadores republicanos David Perdue y Tom Cotton.

De aprobarse la iniciativa del presidente en el Senado, modificaría dramáticamente el actual sistema de migración, el cual permite varias maneras de traer a los familiares a los Estados Unidos junto con visas de trabajo. Además del problema familiar, la ley aplicaría también en una clasificación de habilidades para los nuevos inmigrantes, donde los posibles titulares de tarjetas verdes serían juzgados por su salario medio, títulos avanzados, capacidad de hablar inglés, habilidades necesarias por la economía y también se tomará en cuenta si pueden pagar su propia atención médica.

Ante esto, Nelson A. Castillo, abogado de migración en los Estados Unidos, señala a El Debate que de tener la aprobación del Senado a la propuesta de Trump, esta afectaría de manera considerable a los inmigrantes: «Este es un tema que se ha tocado en gran parte de la historia de Estados Unidos, ya que hay ciudadanos que creen que cierta clase de personas deberían de venir a este país (EUA). Sin embrago, se encuentra en vigencia un sistema el cual requiere del Senado para modificarse, ya que el presidente propone, pero no decide por sí solo», señaló Castillo.

Donald Trump. FOTO: EFE

Comentó también que la propuesta de Trump sería un golpe para los inmigrantes legales, ya que los obliga a ser autodependientes, pues el gobierno busca que no sean una carga pública porque llegarían ya pagando sus gastos médicos durante toda la estadía que pudieran tener en Estados Unidos.

En la posibilidad de que se pudiera eliminar el programa de Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA), Castillo señala que es algo difícil por lo sólido del programa, pero asegura que el inmigrante se debe preparar de manera legal para cualquier situación: «Es complicado que se apruebe una ley que pueda afectar al programa DACA, pero sí es bueno que el inmigrante se proteja, por ejemplo. Deben mantener una excelente conducta, hacer sus declaraciones de impuestos; además deben guardar evidencia de cada año que has vivido en los EUA. Uno de los beneficios más valiosos para las personas a quienes se les otorga DACA es precisamente poder obtener un permiso de trabajo, siempre y cuando presente una necesidad económica», declaró Castillo. El programa DACA da protección a los hijos de inmigrantes que llegaron a los Estados Unidos con una edad menor a los 16 años y que han sido llamados dreamers.

Los puntos

En la ley planteada por Donald Trump, los inmigrantes potenciales a una visa de trabajo serían valorados por puntos, basados en categorías amplias. Las 140 000 visas que Estados Unidos tiene disponibles anualmente bajo este sistema se distribuirían primero a los puntos más altos, los cuales sumarán mediante su nivel de estudios, edad y hablar inglés casi perfecto. Los inmigrantes con mayores posibilidades de tener la visa serían aquellos que se encuentren en un rango de edad de los 26 a 31 años, que tengan un doctorado o grado profesional en EUA y que su inglés supere el 90 %.

Trump busca frenar migración legal. FOTO: Creativecommonds

Otros rubros que serán valorados son aquellos que tengan alguna medalla olímpica o premio Nobel. Los inmigrantes tendrán que superar los 30 puntos, los cuales se repartirán de la siguiente manera: por edad: alguien de 18 a 21 años suma seis puntos; de 22 a 25, ocho; de 26 a 30, diez; después de 31 a 35 disminuyen a ocho; 36 a 40, suman solo seis; 41 a 45, cuatro puntos. De 50 en adelante no consiguen puntos. Por educación: alguien con licenciatura extranjera suma cinco puntos; un maestro extranjero, seis; mientras que un maestros en EUA suma ocho. Un doctorado en el extranjero son diez puntos; mientras que el doctorado en EUA entrega trece. Por el idioma: cualquier persona que no hable el 60 % de inglés no suma puntos; entre el 60 y 80 %, suma seis; 80 y 90 %, diez puntos; mientras que quien supere el 90 % sumaría once.

Para entender...Trump desea cumplir su promesa

Desde su campaña, el tema de parar la migración ilegal fue una de las banderas de Donald Trump, que ahora como presidente busca cumplir, situación que pudiera afectar a miles de inmigrantes que anualmente cruzan la frontera sin papeles para trabajar en el país del norte y que ahora serán valorados por sus capacidades para obtener la visa de trabajo.