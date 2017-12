Trump dará a conocer la estrategia 'América Primero'

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump está delineando una nueva estrategia de seguridad nacional que reenfoca la relación de Estados Unidos con el resto del mundo, implementando esencialmente su mantra "América Primero" a escala mundial.

Visualiza naciones en competencia constante, revierte las advertencias de la era de Obama sobre el cambio climático y afirma que Estados Unidos defenderá unilateralmente su soberanía, incluso si eso significa arriesgar acuerdos existentes con otros países que han dominado la política exterior de Estados Unidos desde el frío. Guerra.

El presidente republicano, que se postuló en una plataforma de "América Primero", detallará su plan el lunes, uno que si se implementa completamente podría alterar drásticamente las relaciones internacionales de Estados Unidos. El plan, según altos funcionarios de la administración que ofrecieron una vista previa el domingo, es enfocarse en cuatro temas principales: proteger la patria; promoviendo la prosperidad estadounidense; demostrando paz a través de la fuerza; y el avance de la influencia estadounidense en un mundo siempre competitivo.

La doctrina de Trump sostiene que los estados nacionales están en competencia perpetua y que los EE. UU. Deben luchar en todos los frentes para proteger y defender su soberanía de amigos y enemigos por igual. Mientras que la administración a menudo dice que "América primero" no significa "América sola", la estrategia de seguridad nacional que presentará Trump dejará en claro que Estados Unidos defenderá por sí mismo, incluso si eso significa actuar unilateralmente o alienar a otros en cuestiones como el comercio, el cambio climático y la inmigración, según personas familiarizadas con la estrategia.

El último documento de estrategia, preparado por el entonces presidente Barack Obama en 2015, declaró el cambio climático como una "amenaza urgente y creciente para nuestra seguridad nacional". Un alto funcionario dijo que el plan Trump elimina esa determinación, tras la amenaza de la administración de retirarse. el acuerdo climático de París, pero mencionará la importancia de la administración ambiental.

A pesar del riesgo de aislamiento potencial presentado por la estrategia de Trump, sus fundamentos no son una sorpresa. The Associated Press revisó la semana pasada extractos de un borrador tardío del documento de aproximadamente 70 páginas y habló con dos personas familiarizadas con él. El borrador enfatiza que la seguridad económica de EE. UU. Es seguridad nacional y que la seguridad económica debe garantizarse con el poderío militar. Y dijeron que enfatizaría que Estados Unidos solo está interesado en las relaciones con otros países, incluidas alianzas como la OTAN, que son justas y recíprocas.

Se espera que Trump, según los altos funcionarios, discuta las amenazas que considerará como "regímenes deshonestos", como Corea del Norte. Otros, como Rusia y China, son considerados "poderes revisionistas", que pretenden cambiar el status quo: Moscú y sus acciones con Ucrania y Georgia, y Beijing en el Mar del Sur de China. Trump también planea renovar su llamado para que los estados miembros en las Naciones Unidas y la OTAN gasten más en defensa, diciendo que Estados Unidos insistirá en que sus alianzas sean justas y recíprocas.

Los altos funcionarios dijeron que el documento se refiere a China como un "competidor estratégico", en lugar de la fuerte acusación de "agresión económica" presentada la semana pasada por el Consejero de Seguridad Nacional HR McMaster.

A pesar de los desafíos internacionales, el documento cita oportunidades emergentes para promover los intereses estadounidenses en Medio Oriente. "Algunos de nuestros socios están trabajando juntos para rechazar ideologías radicales y los líderes clave están pidiendo el rechazo del extremismo y la violencia islámica", dice. "Alentar la estabilidad política y la prosperidad sostenible contribuiría a moderar las condiciones que alimentan las quejas sectarias".

El documento de estrategia afirma que "durante generaciones, el conflicto entre Israel y los palestinos se ha entendido como el principal factor que impide la paz y la prosperidad en la región. Hoy, las amenazas de las organizaciones terroristas yihadistas radicales y la amenaza de Irán están creando la comprensión de que Israel no es la causa de los problemas de la región. Los estados han encontrado cada vez más intereses comunes con Israel al enfrentar amenazas comunes ".

Las críticas a Rusia serán un descanso de las cálidas palabras recientes entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin. Los líderes han hablado dos veces en cuatro días, con Trump llamando a Putin para agradecerle por las amables palabras sobre el mercado bursátil estadounidense y Putin acercándose a Trump para agradecer a la CIA por su ayuda para detener un complot terrorista en San Petersburgo.

El documento de estrategia no hará referencia explícita a los intentos rusos de inmiscuirse en el sistema político de Estados Unidos, pero un funcionario dijo que destacaría la importancia de garantizar la resiliencia de las instituciones democráticas de Estados Unidos.

El borrador inicial de la estrategia revisada por la AP lamentaba que Estados Unidos se hubiera puesto en desventaja al celebrar acuerdos multinacionales, como los destinados a combatir el cambio climático, y al introducir políticas nacionales para implementarlos.

Los altos funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para discutir el plan antes de los comentarios del presidente.