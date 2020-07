Trump declara que usar mascarillas faciales es una "acción patriótica"

Estados Unidos.- El presidente Donald Trump ha vinculado el uso de una mascarilla facial a ser "patriótico", lo que marca su más claro respaldo al paso aún después de meses de mensajes mixtos y rechazos para usar uno. Trump el lunes por la noche tuiteó una foto de sí mismo usando una máscara, y agregó:

Estamos unidos en nuestro esfuerzo por derrotar al Virus Invisible de China, y muchas personas dicen que es patriótico usar una máscara facial cuando no se puede distanciar socialmente". ¡No hay nadie más patriótico que yo, tu presidente favorito!

Su tweet llamó al nuevo coronavirus el "virus de China", repitiendo su apodo inflamatorio que busca culpar a China por el virus, pero ha sido ampliamente criticado por vincular a las personas de ascendencia china, incluso en los EE. UU.

Donald Trump con su mascarilla puesta. AFP

Mientras las imágenes de Trump usando una máscara en una fábrica de Ford en Michigan aparecieron en mayo, se lo vio usando una máscara en público y frente a la prensa solo una vez, mientras visitó el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed el 11 de julio. La imagen tuiteada por Trump el lunes parecía ser de este evento.

Trump le dijo a "Fox News Sunday" que usaba la máscara ya que no quería "difundir nada" a las tropas. Pero puede haber habido otro motivo. Un funcionario no identificado que estuvo en el evento le dijo a CNN que el presidente decidió usar una máscara después de que se le mostraran datos que indicaban que los estadounidenses no aprobaron la respuesta de Trump al virus.

Otro asesor le dijo a CNN que Trump acordó usar la máscara después de una fuerte "súplica" por parte de los asistentes y que Trump no había querido ser visto cediendo a la presión de los medios.

Si bien Trump no ha criticado por completo los consejos médicos de que las personas deben usar cubiertas faciales para tratar de limitar la propagación del coronavirus, ha dicho en repetidas ocasiones que no es necesario para él, ya que regularmente se le realiza una prueba para detectar el virus, y ha rechazado su fabricación. obligatorio en público.

Trump había evitado por mucho tiempo usar uno, y se cree que hacerlo lo haría parecer ridículo y dañaría sus posibilidades de reelección. En mayo, la Casa Blanca hizo que todos los empleados de West Wing usaran máscaras en el edificio, pero la regla no se aplicaba a Trump.

Los casos de coronavirus en ciudades grandes de Estados Unidos fueron los más comunes. AFP

Trump también fue a eventos públicos sin usar uno. Fue criticado en mayo por visitar una fábrica de Honeywell sin usar una máscara, aunque dijo que llevaba una "detrás del escenario", donde no había cámaras presentes. Trump fue acusado de politizar las máscaras y dijo en junio que creía que algunos estadounidenses las usaban simplemente para expresar su desaprobación.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. Han recomendado desde abril que las personas usen cubiertas de tela para la cara en público. El 1 de julio, Trump dijo que era "todo por máscaras" pero que criticaba la idea de hacer que las máscaras faciales fueran obligatorias.

