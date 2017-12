¡Trump desmiente a The New York Times!

Washington.- El presidente Donald Trump rechazó el lunes un reportaje noticioso que indica que él pasa varias horas viendo televisión, diciendo que se trata de "otra historia falsa".

El comentario de Trump fue en reacción al reportaje del The New York Times sobre su primer año de gestión, que dijo que él mira televisión al menos cuatro horas al día y a veces el doble.

El Times dijo que su reportaje está basado en entrevistas con 60 asesores, asociados, amigos y miembros del Congreso.

Trump se ha quejado repetidamente sobre los medios noticiosos establecidos, que según él han cubierto su presidencia injusta e incorrectamente.

Estados Unidos quiere frenar influencia de Irán en Irak

Bagdad (AP) — Mientras Irak se recupera de tres años de guerra contra el grupo extremista Estado Islámico, Estados Unidos busca reducir la influencia de su vecino Irán en el país y ayudar a Bagdad a resolver la disputa con la región kurda, dijo el embajador estadounidense en Bagdad a The Associated Press.

Douglas Silliman asumió el cargo en septiembre de 2016, semanas antes del inicio de la ofensiva para recuperar Mosul, en el norte del país. Ahora, con la milicia radical expulsada de todos sus territorios y la declaración de Irak de que la guerra contra el extremismo ha terminado, el diplomático señala que Washington está centrado en mantener la paz y en la reconstrucción, y ve la influencia de Irán como un problema.

“Irán simplemente no respeta la soberanía de sus vecinos. Hasta cierto punto, los iraníes han asistido al gobierno de Irak en la derrota de ISIS”, dijo Silliman utilizando un acrónimo alternativo para el grupo EI.

“Pero francamente no he visto a los iraníes donando dinero para ayuda humanitaria, no les he visto contribuir al programa de estabilización de la ONU”.