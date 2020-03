Trump dice no haberse tocado la cara en semanas por el coronavirus

Estados Unidos.- ¿Esa picazón de ganas de tocarte la cara cada pocos segundos? El presidente Donald Trump también está luchando con eso.

En una reunión con los CEO de la aerolínea en medio del coronavirus que se extiende por todo el mundo, el coordinador de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, Deboroah Birx, habló sobre la importancia de lavarse las manos y la cara como medida preventiva.

Trump bromeó diciendo que se había cortado el contacto frecuente de su cara, pero no ha sido fácil. "¡No me he tocado la cara en semanas!" bromeó Trump.

"Lo extraño." Los seguidores cercanos del presidente notaron rápidamente en línea que el presidente ha sido visto y fotografiado tocando su rostro en las últimas semanas.

AFP

Los CDC recomiendan acciones preventivas cotidianas para combatir la propagación del coronavirus, como evitar a las personas enfermas, no tocarse la cara, quedarse en casa cuando está enfermo, cubrirse la tos y los estornudos y desinfectar objetos y superficies.

Tocar la cara en particular ha llamado la atención en los últimos días, ya que los titulares como "Cómo dejar de tocarte la cara" o "Dejar de tocarte la cara" continúan apareciendo.