Trump dice que EU no tiene ningún interés en Siria

Washington.- El presidente Donald Trump afirmó el miércoles que Estados Unidos no tiene ningún interés en apoyar a los combatientes kurdos que fallecieron por miles al luchar junto a los estadounidenses contra los extremistas del grupo Estado Islámico.

Las críticas a su postura no tardaron y fueron duras, no sólo de parte de los demócratas, sino de los republicanos que han apoyado a Trump en prácticamente todos los aspectos.

La Cámara de Representantes, que se encuentra dividida por el proceso de juicio político contra Trump, se unió para emitir una contundente censura al retiro de los soldados estadounidenses del norte de Siria, con 354 votos a favor y 60 en contra. Muchos legisladores expresaron su preocupación de que podría conducir al resurgimiento del grupo Estado Islámico, así como a una presencia e influencia rusa en la región, además de la muerte de muchos kurdos.

En la Casa Blanca, Trump dijo que Estados Unidos no tiene interés en la región y que no hay que preocuparse por los combatientes kurdos.

Saben cómo pelear”, comentó. “Y por cierto, no son ningunos angelitos”.

Trump dijo que cumple con una promesa de campaña sobre traer de vuelta a los soldados estadounidenses que se encuentran en “guerras interminables” en el Medio Oriente, haciendo a un lado las críticas de que una retirada repentina de Estados Unidos en Siria no sólo traiciona a los combatientes kurdos, sino que mancha la credibilidad del país en todo el mundo y coloca una importante región a disposición de Rusia, que ya empezó a intervenir.

“Tenemos una situación en la que Turquía le quita territorio a Siria. Siria no está feliz de eso. Déjenlos solucionarlo”, dijo Trump. “Tienen un problema en la frontera. No es nuestra frontera. No deberíamos perder vidas por eso”.

El mandatario señaló que enviará al vicepresidente Mike Pence y al secretario de Estado Mike Pompeo a Ankara para instar a los turcos a detener su ofensiva en el noreste de Siria, la cual comenzó hace una semana. Pero en sus comentarios, primero ante los reporteros en la Oficina Oval y más tarde en una conferencia de prensa con su homólogo italiano, indicó que ve poco en juego para Estados Unidos.

Siria podría recibir algo de ayuda de Rusia, y está bien”, apuntó. “Tienen mucha arena ahí. Así, que es mucha arena con la que pueden jugar”.

“Dejen que peleen sus propias guerras”, manifestó.

En más de una ocasión, Trump insinuó que Estados Unidos tiene poco interés en el Medio Oriente debido a que geográficamente está lejos, una noción compartida por algunos antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando milicianos de Al Qaeda utilizaron a Afganistán como una base desde la cual atacaron a Estados Unidos. El ataque provocó una serie de conflictos armados, incluidos algunos en Irak, que Trump considera como un desperdicio de vidas y riqueza estadounidense.

La retirada más reciente es la peor decisión de la presidencia de Trump, aseveró el senador Lindsey Graham, quien a menudo se reúne con el presidente y es uno de sus partidarios más fuertes e importantes en el Congreso.

Para aquellos que piensan que el Medio Oriente no es un asunto de Estados Unidos, recuerden el 11-S. Teníamos esa misma actitud el 10 de septiembre de 2001”, puntualizó.

Las fuerzas militares de Turquía y los combatientes sirios apoyados por los turcos lanzaron su ofensiva contra los kurdos en el norte de Siria hace una semana, dos días después de que Trump anunció repentinamente que retiraba las fuerzas de Estados Unidos de la región. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dicho que quiere crear una “zona segura” de 30 kilómetros (20 millas) en Siria.