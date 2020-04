Trump dice ser "el presidente más trabajador" ante sus ataques

Estados Unidos.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se llamó a sí mismo el "presidente más trabajador" en la historia de los Estados Unidos y arremetió contra las noticias que criticaban su horario de trabajo.

Este jueves, The New York Times reportó, citando fuentes anónimas, que el inquilino de la Casa Blanca llega al Despacho Oval no antes del mediodía y se pasa la mañana mirando la cobertura televisiva de su manejo de la crisis del coronavirus.

Además, según el periódico, Trump "rara vez" asiste a las reuniones del grupo de trabajo sobre coronavirus antes de informar a la prensa. "La comida reconfortante, incluidas las papas fritas y Coca-Cola Light, está fácilmente disponible", señala el artículo.

En una serie de tuits de elogio, Trump dijo que no ha salido de la Casa Blanca "en muchos meses" y que se ha ocupado de acuerdos comerciales en medio de una pandemia de coronavirus.

En su ataque habitual a los medios de comunicación, el presidente de los Estados Unidos dijo en las "noticias falsas" que probablemente ha hecho más trabajo que cualquier otro presidente en la historia de los Estados Unidos.

Trump dijo además que trabaja desde la mañana hasta tarde en la noche y con enojo come hamburguesas y Coca-Cola Light en su habitación hasta altas horas de la noche.

El presidente de los EE. UU. Ha sido criticado por su manejo de la pandemia que se ha cobrado más de 55,000 vidas solo en los EE. UU., más del 25 por ciento de la cifra global de muertos.

Varios canales de noticias y diarios han criticado la supuesta respuesta lenta de la administración Trump a la amenaza inminente y han cuestionado su horario de trabajo, que aparentemente provocó críticas del presidente de los Estados Unidos.

