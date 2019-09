Trump discutió la corrupción con el presidente de Ucrania

Washington.- El presidente Donald Trump dijo el domingo que habló con el nuevo presidente de Ucrania sobre sus elecciones de verano y el hecho de que "no queremos que nuestra gente, como el vicepresidente Biden y su hijo" contribuyan a la corrupción que ya está ocurriendo en el este Nación europea.

Trump pareció detenerse justo antes de reconocer que habló sobre el potencial rival presidencial demócrata Joe Biden y el hijo de Biden, Hunter, con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, durante una conversación telefónica del 25 de julio que ahora es la base de una denuncia de denuncias contra el presidente.

"La conversación que tuve fue en gran medida de felicitación, fue en gran parte corrupción, toda la corrupción que tuvo lugar", dijo Trump antes de partir en un viaje a Texas y Ohio. "Fue en gran parte el hecho de que no queremos que nuestra gente, como el vicepresidente Biden y su hijo, cree la corrupción que ya está en Ucrania".

Ucrania tiene muchos problemas, agregó. El nuevo presidente dice que podrá librar al país de la corrupción y yo dije que eso sería una gran cosa. Tuvimos una gran conversación. Tuvimos una conversación sobre muchas cosas

Una persona familiarizada con el asunto le dijo a The Associated Press que Trump instó a Zelenskiy a investigar a Hunter Biden, que trabajaba para una compañía de gas ucraniana. La persona no estaba autorizada a discutir el tema públicamente y habló bajo condición de anonimato.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP

Trump insistió un nuevo domingo que dijo "absolutamente nada malo" a Zelenskiy, describiendo la conversación como "absolutamente un 10" y "perfecto". No respondió directamente cuando se le preguntó si publicaría una transcripción de la conversación al público.

El presidente también pareció sugerir que sus garantías de que se comportó adecuadamente durante la llamada deberían ser suficientes para satisfacer a los críticos.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud para aclarar los comentarios del presidente que hacen referencia a los Bidens.

Después de llegar a Texas, Trump dijo a los periodistas que buscará la publicación de detalles o una transcripción de la llamada, pero enfatizó que los líderes extranjeros no quieren que se hagan públicas esas cosas y que deben sentirse libres de hablar francamente con un presidente de los EE. UU. sin preocupaciones sobre la divulgación posterior. Trump dijo que si Ucrania publicara su propia transcripción, sería la misma que su versión de la llamada.

Trump y Zelenskiy planean reunirse al margen de la Asamblea General de la ONU a finales de esta semana.

El presidente describió al denunciante como un "partidario", pero reconoció no conocer la identidad del funcionario de inteligencia que presentó una queja formal contra él ante el inspector general de la comunidad de inteligencia.

La queja se basó en una serie de eventos, incluida la llamada del 25 de julio entre Trump y Zelenskiy, según dos personas familiarizadas con el asunto. No estaban autorizados a discutir el tema por su nombre y se les concedió el anonimato.

Según una de las personas, a quien se informó sobre la llamada, Trump instó a Zelenskiy a investigar las actividades de Hunter Biden. Trump no planteó el tema de la ayuda estadounidense a Ucrania, lo que indica que no hubo un quid pro quo explícito, según la persona.

Biden dijo en Iowa el sábado que "Trump merece ser investigado" por "tratar de intimidar a un líder extranjero, si eso es lo que sucedió". Biden dijo que Trump estaba motivado por la política "porque sabe que lo golpearé como un tambor".

Aún no hay evidencia de irregularidades por parte de Biden o Hunter Biden con respecto a Ucrania.

Michael Atkinson, el inspector general de inteligencia del gobierno de EE. UU., Describió la denuncia del denunciante del 12 de agosto como "grave" y "urgente", pero no se le permitió entregar la queja al Congreso, una medida que creó un nuevo choque entre los poderes ejecutivo y legislativo del gobierno.

También ha planteado preguntas sobre si Joseph Maguire, director interino de inteligencia nacional y superior de Atkinson, está trabajando con el Departamento de Justicia para proteger al presidente.

Maguire se ha negado a discutir los detalles de la denuncia de denunciantes, pero el comité de Schiff lo ha citado y se espera que testifique públicamente el jueves. También se espera que Maguire y Atkinson comparezcan ante el Comité de Inteligencia del Senado esta semana.

Los demócratas dicen que la administración tiene la obligación legal de dar acceso al Congreso a la queja. El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el representante Adam Schiff, demócrata de California, dijo que irá a la corte en un esfuerzo por obtenerlo si es necesario.

Schiff argumentó el domingo que Trump está presionando a los demócratas para que busquen su destitución si se prueban las acusaciones más recientes.

"Después de haber buscado asistencia extranjera y acogido con beneplácito la asistencia extranjera en la última campaña presidencial como candidato, ahora está haciendo lo mismo otra vez, pero ahora usando el poder de la presidencia, entonces puede obligarnos a seguir este camino", Schiff dijo en CNN "Estado de la Unión".

Schiff dijo que ha hablado con varios colegas, que están de acuerdo en que las acciones que Trump presuntamente cometió parecen "diferentes en su tipo".