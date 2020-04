Trump empuja a los estados a levantar restricciones por Covid-19

Washington.- El presidente Donald Trump instó a los partidarios a "LIBERAR" tres estados liderados por gobernadores demócratas el viernes, aparentemente alentando las crecientes protestas contra las restricciones de quedarse en casa destinadas a detener el coronavirus.

Las medidas para prevenir más infectados por Covid-19 siguen imponiendose en EE.UU/AP

Un día después de establecer una hoja de ruta para reabrir gradualmente la economía paralizada, Trump recurrió a Twitter con el tipo de retórica que algunos de sus partidarios han utilizado para exigir el levantamiento de las órdenes que han dejado sin trabajo a millones de estadounidenses.

"LIBERAR MINNESOTA!" "¡LIBERAR MICHIGAN!" "LIBERAR VIRGINIA", dijo en una tormenta de tweets en la que también arremetió contra el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, por criticar la respuesta federal. Cuomo "debería pasar más tiempo" haciendo "y menos tiempo" quejándose "", dijo el presidente.

En respuesta a las súplicas de los gobernadores por la ayuda de Washington para aumentar las pruebas del virus, Trump les devolvió la carga: "¡Los Estados deben intensificar sus PRUEBAS!"

Trump ha expresado en repetidas ocasiones su deseo de ver que las empresas reabran rápidamente y afirmó a principios de esta semana que posee total autoridad sobre el asunto, a pesar de que los bloqueos y otras medidas de distanciamiento social han sido impuestas por líderes estatales y locales, no por Washington.

El jueves, el presidente detalló un conjunto de pautas de tres pasos para aliviar las restricciones durante un período de varias semanas en lugares que tienen pruebas sólidas y están viendo una disminución en los casos de COVID-19, asegurando a los gobernadores de la nación: "Vas a llama tus propios tiros ".

Los gobernadores de ambos partidos sugirieron el viernes que serían cautelosos para volver a la normalidad, y algunos advirtieron que no pueden hacerlo sin la ayuda de Washington para ampliar las pruebas.

El gobernador de Michigan, Gretchen Whitmer, un demócrata que ha criticado la respuesta del gobierno a la crisis, reconoció que las personas están "muy ansiosas" por sus medios de vida y preocupadas por pagar el alquiler cuando están sin trabajo.

"Pero lo último que quiero hacer es tener una segunda ola aquí, así que tenemos que ser realmente inteligentes", dijo.

El gobernador de Virginia Occidental, Jim Justice, un aliado republicano de Trump, respaldó el plan de la Casa Blanca, pero dejó en claro que escuchará a los expertos médicos para decidir cómo avanzar. Dijo que se necesitan más pruebas antes de que cualquier restricción pueda revertirse.

"No voy a hacer algo que siento en mi corazón que es lo incorrecto que pondrá en peligro a nuestra gente", dijo.

Otros estados dieron algunos de los primeros y pequeños pasos de la nación para aflojar las restricciones.

En Florida, el gobernador republicano Ron DeSantis dio luz verde a los municipios para reabrir playas y parques si pueden hacerlo de manera segura. En Texas, el gobernador republicano Greg Abbott dijo que las tiendas pueden comenzar a vender en la acera, la cirugía no esencial puede reanudarse y los parques estatales pueden reabrir.

Cuomo, cuyo estado es el punto caliente más letal en la nación y todavía está viendo más de 600 muertes al día, acusó al gobierno de "pasar el dinero sin pasar los dólares".

La pandemia de Covid-19 no da tregua a la nacion estadounidense/AFP

“El gobierno federal no puede limpiarse las manos y decir: 'Oh, los estados son responsables de las pruebas'. No podemos hacerlo. No podemos hacerlo sin ayuda federal ”, dijo.

Incluso en estados en gran parte rurales con poblaciones pequeñas, como Wyoming, Maine y Dakota del Sur, los gobernadores dijeron que no estaban ansiosos por reanudar rápidamente los negocios como siempre.

"Hasta que tengamos las pruebas a la velocidad, que debe ser parte del gobierno federal interviniendo y ayudando, simplemente no estaremos allí", dijo el gobernador de Wyoming, Mark Gordon, un republicano.

En todo el mundo, el brote ha infectado a casi 2.2 millones de personas y ha matado a más de 145,000, según un recuento de la Universidad Johns Hopkins basado en cifras proporcionadas por las autoridades de salud del gobierno de todo el mundo, aunque cada vez es más claro que los números reales son mucho más altos.

El número oficial de muertos en los EE. UU. Se acercó a 34,000, con más de 670,000 infecciones confirmadas.

Los cierres han causado grandes daños a las economías de todo el mundo. En los Estados Unidos, la crisis ha costado al menos a 22 millones de estadounidenses sus empleos, empujando la tasa de desempleo a niveles no vistos desde la Gran Depresión.

Muchos estadounidenses, especialmente en áreas rurales y otras partes del país que no han visto brotes importantes, han instado a los gobernadores a reabrir sus economías. Los manifestantes salieron a las calles de Ohio, Texas, Carolina del Norte, Kentucky, Virginia y Michigan, donde más de 3.000 acudieron el miércoles a lo que parecía una de las manifestaciones del presidente, con sombreros MAGA y banderas de Trump.

Las protestas continuaron el viernes, incluyendo una fuera de la casa del gobernador Tim Walz de Minnesota y otra en Idaho, donde el gobernador es republicano.

Los expertos en salud pública han advertido que la reducción de los cierres debe ir acompañada de pruebas más amplias y rastreo de personas infectadas para evitar que el virus regrese con venganza.

El choque entre Trump y Cuomo fue personal, y el presidente se quejó de que el gobernador no ha dicho gracias por la ayuda que recibió de Washington. Cuomo respondió diciendo: “No sé qué se supone que debo hacer, ¿enviar un ramo de flores? "Gracias al gobierno federal por participar en una emergencia federal".

Mientras tanto, China, confirmando sospechas desde hace mucho tiempo, reconoció que el número de muertos por coronavirus en la antigua ciudad epicentro de Wuhan fue casi un 50% más alto de lo que se informó, y ascendió a más de 4.600.

En Italia, España, Gran Bretaña, Estados Unidos y otros lugares, surgieron dudas similares a medida que los gobiernos revisaron sus cifras de muertes o cuestionaron abiertamente su exactitud.

Los muertos por Covid-19 siguen aumentanto en todo el mundo/AFP

Las autoridades dijeron que en casi todas partes, miles de personas murieron con síntomas de COVID-19, muchas en hogares de ancianos, sin hacerse la prueba del virus y, por lo tanto, no se contabilizaron.

"Probablemente solo estamos viendo la punta del iceberg", dijo el epidemiólogo de la Universidad de Barcelona, Antoni Trilla, quien encabeza el panel de expertos del gobierno español sobre la crisis.