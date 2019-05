Trump en Japón: pompa no logra ocultar tensiones con Abe

Tokio, Japón.- Toda la pompa y el boom del mundo no pudieron ocultar las tensiones entre el presidente Donald Trump y el japonés Shinzo Abe en dos de sus temas más urgentes: Corea del Norte y el comercio.

El presidente y el primer ministro intentaron poderosamente minimizar sus diferencias durante la visita de estado de cuatro días de Trump a Tokio, al tiempo que desarrollaban su estrecha amistad personal y los lazos de larga data de sus países. Pero la tensión abundó, ya que el lunes Trump eliminó la importancia de las pruebas de misiles de corto alcance de Corea del Norte que han sacudido a Japón y reafirmando sus amenazas de golpear a Abe con aranceles de importación de automóviles potencialmente devastadores.

Cuando se le preguntó si estaba molesto por las pruebas de misiles, Trump dijo: "No, no lo estoy. Personalmente, no. ”Abe, en contraste, dijo que las pruebas de misiles fueron“ de gran pesar ”.

El conflicto demuestra los límites de la estrategia a largo plazo de Abe de colmar a Trump con afecto con la esperanza de obtener beneficios. Trump no parecía interesado en las concesiones a pesar de un programa hecho a la medida para el presidente que incluía una visita llamativa al nuevo emperador japonés, una ronda de golf y asientos principales en un torneo de sumo en el que Trump presentaba una "Copa del Presidente" al ganador.

El presidente Donald Trump habla con el emperador japonés Naruhito durante un banquete estatal en el Palacio Imperial. Foto: AP.

Trump también demostró una vez más que está dispuesto a darle la espalda a normas de larga data cuando atacó a Joe Biden, el aspirante demócrata de 2020 a quien el líder norcoreano Kim Jon Un recientemente criticó por tener un bajo coeficiente intelectual.

"No tomo partido en cuanto a quién estoy a favor o quién no", dijo Trump cuando se le preguntó si estaba a favor de un dictador violento sobre el ex vicepresidente. "Pero te puedo decir que Joe Biden fue un desastre".

De hecho, Trump también se puso del lado de Kim en cuanto a si los lanzamientos de misiles a corto plazo violaron las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, como habían dicho tanto Abe como el propio asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton.

"Mi gente piensa que podría haber sido una violación", dijo Trump. "Lo veo de manera diferente. Lo veo como un hombre, tal vez él quiere llamar la atención y tal vez no. ¿Quién sabe?"

Japón ha expresado durante mucho tiempo su preocupación por los misiles de corto alcance debido a la amenaza que representan para su seguridad. La decisión de Kim de levantar la pausa en los lanzamientos de misiles balísticos que comenzaron a fines de 2017 alarmó a los vecinos de Corea del Norte.

La mayoría de los analistas creen que los misiles eran misiles balísticos, que no están permitidos por las resoluciones de la ONU.

Foto: AP.

La visita de Trump a Japón se diseñó para resaltar la alianza entre EE. UU. Y Japón y mostrar las cálidas relaciones entre los dos líderes. Trump dijo que él y Abe deliberaron sobre el comercio, Irán y más durante horas de conversaciones en el Palacio Akasaka.

Trump fue invitado a Japón para ser el primer líder mundial en conocer al nuevo emperador del país. Pero a pesar de estar lejos de Washington, Trump no se contuvo con sus críticas a Biden, le dijo al mundo que estaba de acuerdo con la evaluación del líder norcoreano y se declaró "no un fanático".

"Kim Jong Un hizo una declaración de que Joe Biden es un individuo con bajo coeficiente intelectual", dijo Trump. "Probablemente lo es, basado en su récord. Creo que estoy de acuerdo con él en eso ".

Presionado sobre si apoyaba a un dictador sobre un ex vicepresidente de Estados Unidos, Trump recitó una serie de quejas sobre el gobierno de Obama-Biden.

En el pasado, los funcionarios de los Estados Unidos han evitado involucrarse en política mientras se encontraban en territorio extranjero, aduciendo el adagio de que la política se detiene al borde del agua. Pero el agudo ataque de Trump a Biden, a través de su declaración de acuerdo con Kim, hizo a un lado esa tradición.

Donald y Melania Trump son recibidos por el emperador japonés Naruhito y la emperatriz Masako. Foto: AP.

Biden, durante un reciente evento de la campaña, acusó a Trump de coquetear con "dictadores y tiranos" como Kim.

Trump continúa con la esperanza de que Kim acepte renunciar a sus armas nucleares y misiles balísticos, a pesar de que las dos cumbres que ha tenido con el líder norcoreano no han prometido concretamente desnuclearizar la península coreana.

No obstante, Trump elogió a Kim y lo calificó de "hombre inteligente" que tenía la intención de mejorar su país.

"Todo lo que sé es que no se han realizado pruebas nucleares, no se han lanzado misiles balísticos, no se han lanzado misiles de largo alcance y creo que algún día tendremos un acuerdo", dijo Trump, y agregó que no tiene prisa".

Trump está en lo cierto al afirmar que Corea del Norte no ha probado recientemente un misil de largo alcance que podría alcanzar los EE. UU. Pero este mes, Corea del Norte disparó una serie de misiles de corto alcance.

"Esto está violando la resolución del Consejo de Seguridad", dijo Abe, y agregó que, como vecino de Corea del Norte, Japón se siente amenazado. "Es de gran pesar".

Aún así, Trump y Abe se comprometieron a trabajar más juntos mientras asisten a Corea del Norte y avanzan en las negociaciones comerciales.

El presidente Donald Trump habla durante una conferencia de prensa con el primer ministro japonés, Shinzo Abe. Foto: AP.

El lunes temprano, Trump dijo que respaldaba el interés de Abe en aprovechar las buenas relaciones de su país con Irán para ayudar a negociar un posible diálogo entre los Estados Unidos y su enemigo en el Medio Oriente. Abe dijo que está dispuesto a hacer todo lo posible para ayudar a reducir las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

"La paz y la estabilidad de (el) Medio Oriente son muy importantes para Japón y los Estados Unidos, y también para la comunidad internacional en general", dijo Abe.

Abe podría visitar Irán el próximo mes.

Trump también dijo que su único objetivo es evitar que el país obtenga armas nucleares.

No estamos buscando un cambio de régimen", dijo. "Sólo quiero dejar eso claro. No estamos buscando armas nucleares ".

Trump y Abe sostuvieron horas de conversaciones el lunes después de que Trump se convirtiera en el primer líder mundial en conocer al nuevo emperador de Japón, Naruhito, quien ascendió al trono el 1 de mayo.

Foto: AP.

La reunión de Trump con el nuevo emperador y su esposa, la emperatriz Masako, fue precedida por una gran ceremonia de bienvenida al aire libre en el Palacio Imperial de Japón, donde Trump caminaba solo a través de las alfombras rojas, revisando a las tropas japonesas como invitados de honor.

La visita oficial de Trump también hizo tiempo para jugar al golf con Abe, la presentación de un trofeo que creó para un campeón de lucha de sumo y un banquete de corbata negra en el palacio, así como horas de trabajo individual con Abe, que ha estado intentando permanecer en el lado bueno de Trump, especialmente en el comercio.

Trump y Abe ignoraron en gran medida sus diferencias, a pesar de las tarifas automovilísticas que Trump amenaza con imponer a Japón y la Unión Europea. Trump se negó a decir lo que Japón tendría que hacer para evitar esos aranceles, pero se quejó de un desequilibrio comercial "increíblemente grande" con la nación.

Aún así, dijo que espera alcanzar acuerdos comerciales con Japón y China "en el futuro".

Se espera que Trump y el presidente chino, Xi Jinping, se reúnan durante una cumbre de líderes mundiales el próximo mes en Osaka.