"Trump es un mentiroso, impulsivo e ignorante":Philip Roth

El escritor estadounidense Philip Roth calificó al presidente Donald Trump de ser “un mentiroso compulsivo, un ignorante, un fanfarrón, un ser abyecto movido por un espíritu de revancha y que ya está un poco senil”, en una entrevista publicada este sábado por el diario Libération.

“Y al decir eso, minimizó sus defectos. Día tras día, su conducta, su falta de experiencia y la inepcia de las palabras que pronuncia en público nos indignan. No hay límites para los peligros a los que la locura de ese hombre puede llevar al país y al mundo entero”, dijo el autor de ‘Pastoral americana’, uno de los habituales favoritos para el Nobel de Literatura, que se retiró de la escritura en 2012.

@VitalusJv Por otro lado te diré otra cosa: no es que Philip Roth sea un gran escritor. Es buen escritor y nada más. — Fernando Pineda (@IrisdePersia) 17 de septiembre de 2017



Preguntado por un resurgimiento del racismo hacia los afroamericanos, contesta: “Es evidente que graves problemas nacieron de la larga historia de la opresión de los afroamericanos (...) En lo que a mí respecta, no creo, por ejemplo, que la mayoría de los estadounidenses sean auténticos racistas. Creo que hay un puñado de racistas dispuestos a todo entre los miembros del Congreso y que hay uno en la Casa Blanca.



En cuanto al antisemitismo que “se manifiesta en el círculo de la derecha ultranacionalista”, considera que “no se puede decir que el país sea antisemita o que esté dispuesto a caer en el odio de los judíos de manera significativa”.



A propósito de su decisión de dejar de escribir, el multipremiado novelista dice: el hecho de “contar historias, esa cosa que fue tan preciosa para mí durante toda mi existencia, ya no está en el corazón de mi vida”.



“Es extraño. Jamás imaginé que pudiera pasarme una cosa parecida. Pero es verdad que ocurren muchas cosas que jamás había imaginado”, declaró.



Los beneficiados con DACA que pueden renovar corren contra reloj

Los Ángeles, 16 sep (EFEUSA).- Cientos de jóvenes amparado por el programa de la Acción Diferida (DACA) que, a pesar de la eliminación de este programa, pueden renovar su estancia y permiso de trabajo en virtud de esta orden ejecutiva se hallan en una carrera contra reloj.

- Quiénes pueden renovar el #DACA

- Cómo se renueva la protección

- Cuáles son los errores más frecuentes

Más aquí https://t.co/1nUy2p2KCa pic.twitter.com/58FJNZzZbb — Univision Noticias (@UniNoticias) 17 de septiembre de 2017

"Esto me agarró de sorpresa, estudio y trabajo para ayudar en mi casa y no he tenido los recursos para ir hasta Los Ángeles a realizar la renovación", dijo hoy a Efe José Hernández, un beneficiado con este programa cuyo permiso se le vence el 10 de enero.

Jóvenes del plan migratorio DACA en EEUU buscan contra reloj una renovación https://t.co/GJk776rEGJ pic.twitter.com/8lFqEG9kF3 — Revista Vistazo (@revistavistazo) 17 de septiembre de 2017



Hernández, como otros 201.000 "soñadores" que pueden extender el programa por otros dos años, según estimaciones del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) de EEUU, apuran las gestiones y la recolección de dinero antes del 5 de octubre, cuando se vence el plazo.

Cuando la administración Trump anunció la semana pasada el fin del programa, dio la posibilidad de renovación para aquellos beneficiados a los que se les vence el permiso antes del 5 de marzo de 2018.

Trump, en línea con su discurso xenófobo, ha suspendido el programa #DACA y amenaza con deportar a los dreamers. https://t.co/9PsVwHVysW pic.twitter.com/SUJt4xmZ97 — Memoria y Tolerancia (@MuseoMyT) 16 de septiembre de 2017



Los "soñadores", como se llama a los beneficiados con DACA, que residen lejos de las principales urbes son los que enfrentan más problemas para completar su renovación, como señalan desde la Coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante (CHIRLA), con sede en Los Ángeles.