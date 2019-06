Trump no está preparado para perder en elecciones de 2020

Washington.- El presidente Donald Trump admitió que no está preparado para perder en la contienda electoral de 2020, donde buscará su reelección por cuatro años más.

Durante una entrevista transmitida este domingo por NBC News, el gobernante confesó que "probablemente" no está preparado para encarar una derrota.

Sería mucho mejor si dijera 'sí'. Sería mucho más fácil para mí decir: 'Oh, sí'. No, probablemente no estoy muy preparado para perder. No me gusta perder. No he perdido mucho en mi vida", afirmó.