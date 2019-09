Trump ordenó congelar la ayuda a Ucrania para evitar corrupción

Washington.- El presidente Donald Trump ordenó a su personal congelar casi $ 400 millones en ayuda a Ucrania unos días antes de una llamada telefónica en la que presionó al líder de la nación de Europa del Este para investigar a la familia del rival político Joe Biden, una revelación que llega a medida que más demócratas avanzan hacia los procedimientos de juicio político.

Trump, en declaraciones a los periodistas en las Naciones Unidas el martes, confirmó que retuvo la ayuda, pero dijo que lo hizo para luchar contra la corrupción e instar a las naciones europeas a compartir la ayuda a Ucrania.

"En cuanto a la retención de fondos, esos fondos fueron pagados", dijo Trump. “Estaban totalmente pagados. Pero mi queja siempre ha sido, y volvería a retenerme y continuaré reteniendo hasta que Europa y otras naciones contribuyan a Ucrania ". Mencionó a Alemania y Francia entre los países que deberían" aportar dinero ".

También aprovechó el momento para sugerir nuevamente que la familia Biden se había beneficiado inapropiadamente de sus lazos con Ucrania.

La orden de Trump fue reportada por primera vez por The Washington Post y fue confirmada a The Associated Press por dos personas familiarizadas pero no autorizadas para discutir conversaciones privadas. Hablaron bajo condición de anonimato.

Fotografía de archivo de Joe Biden. Foto: AP

El lunes por la noche, un grupo influyente de demócratas de primer año que sirvieron en el ejército y la seguridad nacional antes de ganar el cargo dijeron que las acciones de Trump se redujeron al núcleo de las defensas del país. Sus puntos de vista, como legisladores centristas de distritos anteriormente controlados por los republicanos donde Trump ha sido popular, dominan el liderazgo del partido.

El tema es una llamada telefónica de verano con el presidente ucraniano Voldymyr Zelenskiy, en la que se dice que Trump presionó para que se investigaran a Biden. En los días previos a esa llamada, Trump ordenó congelar la ayuda a Ucrania.

Trump ha insistido en que no hizo nada malo y ha negado que cualquier solicitud de ayuda para obtener información dañina sobre Biden estuviera vinculada al congelamiento de la ayuda.

el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy. Foto: AP

Estados Unidos comenzó a proporcionar ayuda militar al gobierno de Ucrania poco después de que Rusia anexó ilegalmente la península de Crimea de Ucrania en 2014. Con el nuevo presidente de Ucrania aún lidiando con los rebeldes separatistas en el este, la ayuda ha sido vista como una medida de la determinación de Washington de impulsar de vuelta contra el presidente ruso, Vladimir Putin.

Los demócratas y algunos republicanos han instado a la Casa Blanca a que se muestre abierta sobre las acciones de Trump, que están en el centro de una denuncia de denunciantes. Pero sin la nueva información de la administración próxima, más de una docena de demócratas, incluidos algunos en el liderazgo de la Cámara, agregaron sus nombres a los que pedían procedimientos de juicio político.

La repentina oleada de actividad muestra hasta qué punto el llamado de Trump al líder extranjero, y sus comentarios posteriores sobre la conversación, plantean más preguntas sobre si el presidente utilizó indebidamente su oficina para presionar a otro país como una forma de ayudar a sus propias perspectivas de reelección .

"Estas acusaciones son impresionantes, tanto en la amenaza de seguridad nacional que representan como en la posible corrupción que representan", escribieron los siete estudiantes de primer año, que incluyen un ex piloto de la Armada, soldados, oficiales y analistas de inteligencia.

"No llegamos a esta conclusión a la ligera", escribieron los legisladores en un artículo de opinión del Washington Post. Los legisladores incluyen a los representantes Gil Cisneros de California, Jason Crow de Colorado, Chrissy Houlahan de Pensilvania, Elaine Luria de Virginia, Mikie Sherrill de Nueva Jersey, Elissa Slotkin de Michigan y Abigail Spanberger de Virginia.

“Estas nuevas acusaciones son una amenaza para todos los que hemos jurado proteger. Debemos preservar los controles y equilibrios previstos por los Fundadores y restaurar la confianza del pueblo estadounidense en nuestro gobierno. Y eso es lo que pretendemos hacer ".

El lunes, el Congreso presionó para que se revelara por completo la queja de un denunciante sobre Trump y presionó a la Casa Blanca para que publicara una transcripción del llamado de Trump con el presidente de Ucrania.

El presidente ha reconocido la llamada telefónica. El lunes, dijo que no quería dar dinero a Ucrania, si había problemas de corrupción.

"Es muy importante hablar de corrupción", dijo Trump a los periodistas al abrir reuniones en las Naciones Unidas. "Si no hablas de corrupción, ¿por qué darías dinero a un país que crees que es corrupto?"

Más tarde el lunes, Trump negó haberle dicho al presidente de Ucrania que su país solo recibiría ayuda de Estados Unidos si investigaba al hijo de Biden. "No lo hice", dijo.

Los nuevos llamados a procedimientos de juicio político se producen cuando los demócratas de la Cámara se dirigen a una reunión a puerta cerrada el martes con la presidenta Nancy Pelosi.

Pelosi y su equipo de liderazgo en los diversos comités de supervisión están considerando presentar una resolución que dejará a la Cámara en el expediente sobre este asunto, según un asistente de liderazgo demócrata no autorizado para discutir las conversaciones privadas. Al asistente se le concedió el anonimato.

Aún así, los demócratas se mantuvieron divididos para seguir adelante con un esfuerzo por acusar a Trump. Pelosi se ha resistido a los llamados a juicio político y se apega a su posición de que el Congreso no debe iniciar procedimientos formales a menos que el público estadounidense lo exija.

Sin embargo, Pelosi dijo el domingo que, a menos que la administración brinde más información al Congreso para la audiencia programada para el jueves en el comité de inteligencia, sus funcionarios "entrarán en un nuevo capítulo grave de ilegalidad que nos llevará a una nueva etapa de investigación".

Trump ha buscado, sin evidencia, implicar a Biden y su hijo Hunter en el tipo de corrupción que ha afectado a Ucrania durante mucho tiempo. Hunter Biden formó parte de la junta de una compañía de gas ucraniana al mismo tiempo que su padre dirigía los tratos diplomáticos de la administración de Obama con Kiev. Aunque el momento generó preocupación entre los defensores de la lucha contra la corrupción, no ha habido evidencia de irregularidades por parte del ex vicepresidente o de su hijo.

El asunto está bajo un nuevo escrutinio luego de la denuncia de denunciantes a mediados de agosto, que siguió a la llamada de Trump el 25 de julio con el presidente de Ucrania. La persona que presentó la queja no tenía conocimiento de primera mano de la llamada, según una persona familiarizada con el asunto.

Los legisladores exigen detalles de la denuncia, pero el director interino de inteligencia nacional, Joseph Maguire, se ha negado a compartir esa información, citando el privilegio presidencial. Está listo para testificar el jueves ante la Cámara.

"Veamos la transcripción", dijo el senador Mitt Romney, republicano de Utah, sobre el llamado de Trump con el presidente de Ucrania.

Los presidentes de los comités de Inteligencia, Asuntos Exteriores y Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes amenazan con citar al Secretario de Estado Mike Pompeo si no presenta información sobre si Trump y su abogado, Rudy Giuliani, intentaron influir inapropiadamente en el gobierno de Ucrania para obtener ganancias políticas.

Mientras tanto, el líder demócrata del Senado Chuck Schumer, de Nueva York, pidió al líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, que investigue la denuncia del denunciante. En una carta a McConnell, dijo que la actitud de los republicanos de "no ver el mal, no escuchar el mal" hacia las acciones del presidente "es inaceptable y debe cambiar".

El senador republicano Marco Rubio de Florida no cree que las acciones de Trump sean motivo de juicio político, pero dijo que no habría llamado a un líder extranjero para discutir sobre un rival.

No creo que debería haber planteado el tema de Joe Biden con el presidente de Ucrania, dijo Rubio.

McConnell dijo el lunes que es mejor dejar el asunto a puertas cerradas en el entorno clasificado del comité de inteligencia, aunque destacó su propio papel en la obtención de la ayuda de Ucrania.

McConnell dijo que había estado "presionando personalmente" a la administración Trump este verano en llamadas a Pompeo y al secretario de Defensa Mark Esper para liberar el dinero de la ayuda estadounidense.

Trump dijo el lunes que puede, o no, divulgar detalles o una transcripción de la llamada, pero ha enfatizado que los líderes extranjeros deben sentirse libres de hablar con franqueza con un presidente estadounidense sin temor a que los detalles de sus conversaciones sean revelados más tarde.

Hunter Biden fue contratado por la compañía de gas ucraniana Burisma Holdings en abril de 2014, dos meses después de que el ex presidente de Ucrania, amistoso con Rusia, fuera derrocado por los manifestantes y como el padre de Biden estuvo muy involucrado en los esfuerzos de Estados Unidos para apoyar al nuevo gobierno pro occidental. La medida suscitó de inmediato la preocupación de que la empresa ucraniana, cuyo propietario era un aliado político del presidente derrocado, buscara ganar influencia con la administración de Obama.