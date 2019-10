Trump ordenó retirar las tropas y causó caos en Siria: Esper

Washington.- En medio del creciente caos en Siria, el presidente Donald Trump ordenó a todas las tropas estadounidenses retirarse del norte del país para evitar un conflicto sangriento entre Turquía y los combatientes kurdos respaldados por Estados Unidos que "empeora cada hora", dijo el secretario de Defensa Mark Dijo Esper el domingo.

Esper, quien habló en dos entrevistas de televisión, no dijo que los aproximadamente 1,000 soldados estadounidenses en Siria están abandonando el país por completo. El equipo de seguridad nacional de Trump planeaba reunirse más tarde el domingo para evaluar la situación, dijo Esper, mientras los funcionarios estadounidenses continúan instando al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a detener su incursión.

Cuando se le preguntó si él, aunque Turquía, un aliado de la OTAN, atacaría deliberadamente a las tropas estadounidenses en Siria, Esper dijo: "No sé si lo harían o no".

Citó un incidente el viernes en el que un pequeño número de tropas estadounidenses cayó bajo fuego de artillería en un puesto de observación en el norte. Esper lo llamó un ejemplo de "fuego indiscriminado" que se acerca a los estadounidenses, y agregó que no estaba claro si fue un accidente.

Esper dijo que habló con Trump el sábado por la noche en medio de crecientes signos de que la invasión turca, que comenzó el miércoles, se estaba volviendo más peligrosa.

Secretario de Defensa Mark Esper. Foto: AP

En las últimas 24 horas, supimos que ellos (los turcos) probablemente tengan la intención de expandir su ataque más al sur de lo planeado originalmente, y al oeste, dijo Esper.

Estados Unidos también ha llegado a creer que los kurdos están tratando de "llegar a un acuerdo" con el ejército sirio y Rusia para contrarrestar a los turcos invasores, dijo. Como resultado, Trump "ordenó que comenzáramos a retirar deliberadamente las fuerzas del norte de Siria", dijo Esper.

Trump, en un tuit del domingo, dijo: "Muy inteligente para no involucrarse en los intensos combates a lo largo de la frontera turca, para variar. Aquellos que nos metieron por error en las Guerras de Medio Oriente todavía están presionando para luchar. No tienen idea de la mala decisión que han tomado. ¿Por qué no piden una Declaración de Guerra?

Esper dijo que no discutiría una línea de tiempo para el retroceso de Estados Unidos, pero dijo que se haría "de la manera más segura y rápida posible".

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Foto: AP

Esper no dijo cuántas tropas estadounidenses abandonarán el norte, pero dice que representan a la mayoría de las 1,000 tropas en Siria.

Los estadounidenses han estado trabajando durante cinco años con un grupo sirio liderado por los kurdos conocido como las Fuerzas Democráticas Sirias para combatir al grupo Estado Islámico.

urquía se ha opuesto durante mucho tiempo a la alianza kurdo-estadounidense porque considera que los elementos de esa fuerza son terroristas vinculados a una insurgencia dentro de Turquía.

Esper dijo que estaba al tanto de los informes de cientos de prisioneros del EI escapando como resultado de la invasión turca y de las atrocidades cometidas contra los kurdos sirios por miembros de una milicia árabe siria apoyada por Turquía.

Siria. Foto: AP

"Se pone peor por hora", dijo Esper. "Estas son todas las cosas exactas" que los funcionarios estadounidenses advirtieron que Erdogan probablemente sucedería al ignorar los impulsos estadounidenses de no invadir el norte de Siria.

Esper dijo que "no había forma" de que las fuerzas estadounidenses pudieran haber detenido a los turcos, que reunieron una fuerza de aproximadamente 15,000 soldados en la frontera siria, con el apoyo del poder aéreo.

No nos inscribimos para luchar contra Turquía, un antiguo aliado de la OTAN, en nombre de las (Fuerzas Democráticas Sirias lideradas por los kurdos). Esta es una situación terrible, dijo.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, ofreció la posibilidad de tomar medidas rápidas para imponer sanciones económicas a Turquía, una medida que Trump ha amenazado repetidamente si los turcos presionan demasiado en Turquía.

"Recibiremos nueva información y estamos listos para ponernos en práctica en cualquier momento", dijo Mnuchin. “Ahora hemos advertido a los turcos.... Saben lo que haremos si no detienen estas actividades ".

Esper apareció en “Face the Nation” y “Fox News Sunday” de CBS. Mnuchin fue entrevistado en “This Week” de ABC.