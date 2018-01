Trump propone 18 mil mdd para muro con México

SAN DIEGO (AP) - El gobierno del presidente Donald Trump ha propuesto que se destinen 18.000 millones de dólares en los próximos 10 años a la ampliación del muro fronterizo con México, con lo que dio a conocer uno los planes más detallados de cómo el mandatario pretende cumplir uno de los compromisos distintivos de su campaña.

La iniciativa de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) prevé la construcción de 505 kilómetros (316 millas) de barrera para septiembre de 2027, lo que aumentará la cobertura a 1.552 kilómetros (970 millas), casi la mitad de la frontera, según un funcionario enterado directamente del asunto.

Donald Trump.

Prevé también el reemplazo de 651 kilómetros (407 millas) de valla secundaria, dijo el funcionario, quien solicitó el anonimato para hacer declaraciones a The Associated Press porque el plan no ha sido difundido al público.

Durante su campaña, Trump se comprometió a construir un "muro enorme y hermoso" con México, pero ha facilitado pocos detalles sobre fechas, costo y ubicación. Su gobierno ha solicitado este año 1.600 millones de dólares para reemplazar 118 kilómetros (74 millas) de vallas en Texas y California, y las autoridades dijeron que también solicitarán 1.600 millones de dólares para 2019.

El plan a 10 años, del que The Wall Street Journal informó primero, resultó de conversaciones con senadores que preguntaron a la CBP qué se necesitaría para conseguir una frontera segura, afirmó el funcionario.

El gobierno ha intensificado las negociaciones con el Congreso sobre diversas propuestas que podrían incluir que se conceda la permanencia legal a unas 800.000 personas protegidas temporalmente de la deportación con el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), el cual fue puesto en marcha durante el gobierno de Barack Obama.

DonaldTrump, presidente de Estados Unidos.

Trump anunció el año pasado la cancelación del DACA, pero le dio al Congreso hasta marzo para que presente una medida legislativa para atender la situación de los actuales beneficiarios del DACA.

El plan sobre seguridad fronteriza fue presentado en respuesta a una petición del senador federal Jeff Flake, dijo Jason Samuels, portavoz del legislador republicano.

Un funcionario del gobierno confirmó que el documento fue preparado a solicitud de los negociadores legislativos, y señaló que la financiación del muro y de otras medidas de seguridad debe formar parte de cualquier conjunto de propuestas legislativas relacionadas con la inmigración. El funcionario habló a condición de guardar el anonimato porque el plan no se ha difundido al público.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo el martes a The Associated Press que el muro sería "lo primero y más importante" en cualquier conjunto de medidas que incluyan nuevas protecciones para los beneficiarios del DACA. Dijo también que el gobierno pretende eliminar los "recovecos" en temas como el manejo de las solicitudes de asilo y la colaboración de la policía con las autoridades de inmigración.

Nielsen describió como un anticipo los 3.200 millones de dólares solicitados para la ampliación de la valla durante los primeros dos años del gobierno de Trump.

"Esto no alcanza para todo el muro que necesitamos, pero es un comienzo", apuntó.

México ha rechazado firmemente la exigencia de Trump de que pague el muro, y pocos dudan que serán los contribuyentes estadounidenses los que carguen con la factura si se construye.

El documento de la CBP solicita un total de 33.000 millones de dólares en nuevos gastos para la frontera, incluidos 18.000 millones para el muro, 5.700 millones para adquisición de equipo y demás tecnología de vigilancia; 1.000 millones para la construcción y mantenimiento de caminos; y 8.500 millones para financiar 5.000 agentes nuevos de la Patrulla Fronteriza, 2.500 inspectores fronterizos y demás personal, dijo el funcionario.

El documento no especifica el lugar donde se construirá la ampliación del muro.