Trump recibirá esta semana recomendación de seguridad sobre TikTok por sospecha de espionaje

Washington- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá "esta semana" una recomendación sobre los riesgos para la seguridad nacional de TikTok, una red social de videos china que Washington sospecha que es usada para espionaje por Pekín, dijo el miércoles el secretario del Tesoro.

Steven Mnuchin dijo a periodistas que la revisión de TikTok por parte del gobierno estadounidense está a cargo del Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS, en inglés), un panel presidido por el Tesoro que se ocupa de las empresas y adquisiciones que afectan la seguridad nacional.

"TikTok está bajo revisión del CFIUS y haremos una recomendación al presidente esta semana", dijo Mnuchin. "Tenemos muchas alternativas".

TikTok, que pertenece al grupo chino ByteDance, se volvió muy popular durante el confinamiento por la pandemia del nuevo coronavirus, y se estima que cuenta con 1.000 millones de usuarios.

La noticia sobre TikTok se conoce en medio de las crecientes preocupaciones expresadas por funcionarios y legisladores estadounidenses sobre los vínculos de TikTok con el gobierno de China y su posible uso como herramienta de espionaje, una acusación rechazada constantemente por la compañía.

Más temprano el miércoles, TikTok respondió a lo que calificó como "ataques difamatorios" por parte de la red social estadounidense Facebook, y defendió sus actividades alegando que ayudan a fomentar la competencia en el mercado estadounidense.

El presidente ejecutivo de TikTok, Kevin Mayer, dijo en un blog que los ataques fueron "disfrazados de patriotismo y diseñados para poner fin a nuestra presencia en Estados Unidos".

No somos políticos, no aceptamos publicidad política y no tenemos una agenda; nuestro único objetivo es seguir siendo una plataforma vibrante y dinámica para que todos la disfruten", dijo Mayer.