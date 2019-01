Trump reclama muro fronterizo y emplea a indocumentados 

Estados Unidos.-Después de trabajar 15 años en el Club de Golf de Donald Trump en Westchester, Nueva York, una docena de empleados fueron despedidos por ser inmigrantes indocumentados procedentes de latinoamérica.



Fuentes consultadas por el diario The Washington Post revelaron que varios empleados del club de Trump fueron despedidos por una supuesta auditoría de documentos de migración, mismos que habían presentado años antes y que se habían encontrado falsos.



Sin embargo, muchos de los elementos del personal en el club pasaron años ganando premios como empleados del mes, recibiendo cartas de recomendación o compartiendo la confianza de la familia del Presidente estadounidense como para guardar las llaves de su casa de fin de semana.





Los repentinos despidos, que anteriormente no se denunciaban, continúan la línea de revelaciones de 2018 por parte del diario The New York Times sobre empleados indocumentados en un club de Trump en Nueva Jersey, donde muchos terminaron su relación laboral poco después de revelarse el artículo.

Comencé a llorar, dijo Gabriel Sedano, un ex trabajador de mantenimiento desde 2005 originario de México.

Les dije que debían considerarnos. Había trabajado casi 15 años para ellos en este club, y había dado lo mejor de mí para este empleo, aseguró.



Los despidos masivos, que según trabajadores consultados por el Post casi eliminaron la mitad del personal de invierno en el club, contrastan con la retórica del Presidente estadounidense sobre la construcción de un muro fronterizo con México para evitar la migración ilegal.



Estamos haciendo un esfuerzo para identificar a cualquier empleado que haya proporcionado documentos falsos y fraudulentos para obtener empleo de manera ilegal. De ser identificado, cualquier personas será despedida inmediatamente, señaló en un comunicado Eric Trump, hijo mayor del Mandatario y co administrador de los negocios de la familia.

Frontera de México con Estados Unidos. | AFP

Eric Trump añadió que esta es una de las razones por las que su padre "está luchando tan duro por la reforma migratoria" en Estados Unidos. El hijo del Presidente se negó a responder preguntas específicas sobre si la compañía había realizado anteriormente auditorías similares a sus empleados o tenían conocimiento de su estatus migratorio.



Destaca que el club de golf de Westchester no aparece registrado en el sistema gubernamental E-Verify, que permite a los empleadores confirmar si sus empleados están en el país legalmente.



En su discurso, Trump ha argumentado que los migrante indocumentados han dañado a los trabajadores de EU al reducir los salario.

Sin embargo, Trump parece haberse beneficiado de la misma dinámica que denuncia. Trabajadores entrevistados por el diario dijeron que brindaron al Presidente mano de obra barata y a cambio consiguieron un trabajo estable y pocas preguntas.

No dijeron absolutamente nada. Nunca dijeron: 'su número de seguridad social no funciona' o 'algo está mal, narró Margarita Cruz, empleada doméstica originaria de México que fue despedida tras ocho años en el club.

El Post pudo contactar con 16 trabajadores actuales y anteriores del club, ubicado en el lujoso complejo de Braircliff Manor, en Nueva York, a unos 50 kilómetros al norte de Manhattan.



Varios trabajadores revelaron recibos de sueldo, premios y uniformes para respaldar sus reclamos. Aseguran que lo harían público porque se sentían descartados luego de trabajar tantos años para la empresa.

Al menos seis trabajadores fueron despedidos sin previo aviso el 18 de enero de este año.

Los trabajadores fueron despedidos después de una auditoría de documentos de Migración a la empresa. | AFP



Las entrevistas fueron organizadas por el abogado Anibal Romero, quien asegura que también representa a varios trabajadores indocumentados del club de Trump en Badminster.

Algunos trabajadores despedidos del club de Nueva York señalaron haber comprado papeles falsos, incluso tarjetas de residencia conocidas como "Green Card", incitados por los empleadores.



Los trabajadores eran en su mayoría de México, aunque los otros países eran latinoamericanos. La mayoría dijo que cruzaron la frontera sur de EU a pie y luego compraron documentos falsos de inmigración. Muchos adquirieron los suyos en Queens, en Nueva York.



Los empleados dijeron que los jefes de la Organización Trump no parecían examinar los documentos detenidamente al momento de la contratación.



Jesús Lira, un chef de banquetes originario de México, dijo que en dos ocasiones en 2008, que una contadora del club de Trump rechazó sus documentos falsos y le pidió que obtuviera unos mejores.



Ella dijo: 'No puedo aceptar esto, vuelva y dígales que hagan un mejor trabajo', recordó Lira.

Después, acudió a Queens por tercera vez y encontró mejores documentos que el club aceptó esta vez.



Por otra parte, el Post habló con dos ex gerentes del club que señalaron que la empresa hacía mucho más énfasis en encontrar mano de obra barata que en eliminar a trabajadores indocumentados.



No importaba. No les importó (su estatus migratorio), dijo el ex gerente, quien habló bajo condición de anonimato. Era, consigue el trabajo más barato posible, agregó.

Asimismo, señaló que la empresa suponía que las autoridades de migración no apuntarían a clubes de golf para realizar redadas masivas.



Aunque algunos trabajadores expresaron su molestia por el hecho de que nunca serían promovidos a la gerencia del club, hay otros que tienen buenos recuerdos con la familia Trump cuando visitaban el club para fiestas o pasar su fin de semana



Gabriel Sedano dijo que tenía el juego de llaves de la casa que usaba de Eric Trump ya que era el responsable de sacar la basura y hace reparaciones.



Sedano recordó un encuentro con Donald Trump mientras se encontraba limpiando la entrada principal del club.

El trabajador dijo que Trump notó el anillo de bodas en su mano y le entregó 200 dólares.

Dijo: 'Lleve a su esposa a cenar' , dijo Sedano. Nunca olvidaré eso.

Ayer, el Congreso de Estados Unidos avaló la reapertura del Gobierno tras 35 días de cierre parcial por la negativa de Trump a firmar un plan presupuestal sin fondos para el muro fronterizo con México.



La familia Trump posee al menos 16 campos de golf y 11 hoteles en todo el mundo.