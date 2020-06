Trump seguirá enviando hidroxicloroquina a Brasil, pese a dudas sobre fármaco

Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes que enviará más dosis de hidroxicloroquina a Brasil y otros países pese a que una agencia de su Gobierno revocó hoy mismo su autorización para que el medicamento sea usado para tratar la COVID-19.

Preguntado por una periodista sobre si EE.UU. iba a continuar mandando hidroxicloroquina a Brasil y otros países, Trump respondió: "Sí, lo ha pedido (Brasil) y vamos a mandarla. Yo no me puedo quejar, la tomé durante dos semanas y aquí estamos".

El mandatario agregó que no sabía del informe de la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, en inglés), que revocó hoy su autorización para el uso de urgencia de la hidroxicloroquina y del compuesto relacionado cloroquina frente a la COVID-19, al considerar que probablemente no sea eficaz.

Dirigiéndose al secretario de Sanidad de Estados Unidos, Alex Azar, Trump señaló que no entendía cómo eso era posible con tanta "gente encantada" con los resultados de la hidroxicloroquina.

Azar señaló que, bajo instrucciones del mandatario, su departamento ha continuado estudiando el efecto del fármaco en las fases más tempranas de la enfermedad y que los datos negativos que se han obtenido eran de pacientes que estaban muy graves.

Trump remarcó entonces que esos enfermos se encontraban en estado grave y que, de todas formas, no iban a lograr recuperarse.

"Yo lo único que sé es que tenemos informes tremendos, y mucha gente me ha dicho que cree que les ha salvado la vida" la hidroxicloroquina, indicó.

El presidente recordó que él la había tomado durante dos semanas como medida preventiva:

La tomé, me sentí bien tomándola, no sé si tuvo efecto pero ciertamente no me ha perjudicado", zanjó.