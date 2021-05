Trump seguirá vetado de Facebook, pero su caso será examinado y la sanción podría cambiar

California.- El consejo asesor de Facebook pidió este miércoles a la compañía de Mark Zuckerberg revisar el veto indefinido contra Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, otorgándole un periodo de seis meses para realizar dicha tarea.

En su decisión publicada este 5 de mayo por el consejo, una instancia creada por Facebook para actuar como tribunal respecto a los contenidos a eliminar de la red social, manifestaron su respaldo al bloqueo de las cuentas de Facebook e Instagram de Trump, ya que su publicaciones durante el asalto al Capitolio "violaron gravemente las reglas" de la plataforma.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sin embargo, consideraron que la sanción de vetar al expresidente republicano de forma indefinida es arbitraria, por lo que habrá que reconsiderarla revisando su caso.

Leer más: Confirma AMLO visita de Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, a México

"En lugar de aplicar una de sus sanciones establecidas a nivel de cuenta por infracciones graves, Facebook ideó una suspensión indefinida que no está incluida en sus políticas de contenido. Esta sanción arbitraria le dio a Facebook total discreción sobre levantar o mantener la suspensión", señalaron desde este organismo independiente.

Los 20 integrantes del consejo asesor de Facebook lamentaron que el veto contra Trump se haya producido "sin criterios que puedan ser examinados por usuarios u observadores externos", por lo que solicitaron a la empresa de Zuckerberg "reexaminar" su sanción e imponer otra que se ajuste a las políticas internas.

Dicha revisión deberá llevarse a cabo durante los próximos seis meses, pues desde la creación del consejo asesor en 2019, Facebook se comprometió a cumplir con sus resoluciones.

Si al examinar de nuevo el caso del exmandatario la compañía determina que debe suspender el veto indefinido, Trump podría volver a acceder a sus cuentas de Facebook e Instagram, que se encuentran cerradas desde que ocurrió el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero por miles de sus simpatizantes y dejó un saldo de cinco muertos.



Sin embargo, Donald Trump no sólo fue bloqueado de las plataformas de Facebook, sino que también sus cuentas de Twitter, YouTube y Snap se encuentran vetadas, por lo que se ha visto obligado a renunciar a su vida en redes sociales, donde era muy activo, principalmente en Twitter.

Trump lanza su propia plataforma

El republicano se ha negado a quedarse de brazos cruzados y este martes 4 de mayo anunció el lanzamiento de su propia plataforma digital para mantener comunicación con sus seguidores: "From the Desk of Donald J. Trump" (Desde el despacho de Donald J. Trump).

Leer más: Autoridades de justicia niegan amparo a Tomás Zerón por caso Ayotzinapa

Dicha plataforma recoge videos del expresidente de EE.UU., así como declaraciones en mítines y otras noticias, además de permitir a los usuarios hacer contribuciones.

Según expone el propio sito, marcado por su lema presidencial, "Save America", busca destacar los logros alcanzados por su administración y apoyar a los "valientes conservadores que definirán el futuro del movimiento 'America First' (Estados Unidos primero)".

Con información de EFE.