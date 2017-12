Trump sigue adelante en Jerusalén a pesar de advertencias

WASHINGTON (AP) - El presidente Donald Trump avanzó el martes con sus planes de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel a pesar de la intensa oposición árabe, musulmana y europea a una medida que suspendería décadas de la política estadounidense y arriesgaría protestas potencialmente violentas.

Trump también les dijo a los líderes de la Autoridad Palestina y Jordania en llamadas telefónicas que tiene la intención de trasladar la Embajada de los Estados Unidos en Israel desde Tel Aviv a Jerusalén. Sin embargo, no quedó claro cuándo podría dar ese paso físico, que es un requisito de la legislación estadounidense, pero que ha sido suspendido por razones de seguridad nacional durante más de dos décadas.

Donald trump, Flickr

Por ahora, los funcionarios estadounidenses familiarizados con la planificación de Trump dijeron que declararían inmediatamente a Jerusalén como la capital de Israel, una descarga retórica que podría tener sus propias consecuencias peligrosas.

El Consulado de los EE. UU. En Jerusalén ordenó a su personal y a sus familias que no realizaran viajes personales a la Ciudad Vieja de Jerusalén o Cisjordania debido al temor a disturbios por el anunciado anuncio estadounidense. El consulado dijo que los empleados del gobierno aún podrían viajar a esas áreas para negocios esenciales, pero solo con seguridad adicional.

La advertencia también instó a los ciudadanos estadounidenses a evitar grandes multitudes o áreas con mayor presencia policial o militar.

Estados Unidos nunca ha respaldado el reclamo de soberanía del estado judío sobre ninguna parte de Jerusalén y ha insistido en que su estado se resuelva a través de la negociación israelí-palestina.

Foto AP

El reconocimiento de Trump podría ser visto como que Estados Unidos descarta esa posición de larga data y se alinea con Israel en un momento en que el yerno del presidente, Jared Kushner, ha estado tratando de formar partera de un nuevo proceso de paz. Trump también ha hablado de su deseo de un "acuerdo del siglo" que ponga fin al conflicto israelo-palestino.

Funcionarios estadounidenses, junto con un asesor externo de la administración, dijeron que esperaban una declaración amplia de Trump sobre el estatus de Jerusalén como la "capital de Israel". El presidente no planea usar la frase "capital indiviso", según los funcionarios. que no estaban autorizados a hablar públicamente sobre el asunto y exigieron el anonimato. Tal terminología es favorecida por los funcionarios israelíes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, e implicaría la soberanía de Israel sobre el este de Jerusalén, que los palestinos buscan para su propia capital futura.

Jerusalén incluye el terreno más santo en el judaísmo. Pero también alberga el santuario del tercer santuario del Islam y los principales sitios cristianos, y forma el centro combustible del conflicto árabe-israelí. Cualquier daño percibido a los reclamos musulmanes a la ciudad ha desencadenado protestas volátiles en el pasado, tanto en Tierra Santa como en todo el mundo musulmán.

Dentro de la administración Trump, los funcionarios el martes todavía estaban debatiendo los detalles del esperado discurso del presidente mientras recibían una avalancha de advertencias de los gobiernos aliados. El Departamento de Estado ya advirtió a las embajadas y consulados estadounidenses en el mundo musulmán de la posibilidad de que el anuncio de Trump provoque disturbios.

En sus llamadas al presidente palestino Mahmoud Abbas y al rey de Jordania Abdullah II, Trump entregó lo que parecían ser mensajes de intenciones idénticos. Ambos líderes advirtieron a Trump que el traslado de la embajada amenazaría los esfuerzos de paz de Medio Oriente y la seguridad y estabilidad en el Medio Oriente y el mundo, según declaraciones de sus oficinas. Las declaraciones no hablaban de los planes de Trump para reconocer a Jerusalén como la capital de Israel.

Mahmoud Abbas Foto EFE

Ahmed Aboul-Gheit, jefe de la Liga Árabe, instó a los EE. UU. A reconsiderar cualquier reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, advirtiendo de "repercusiones". El presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo a su parlamento que ese reconocimiento era una "línea roja" y que Turquía podría responder cortando las relaciones diplomáticas con Israel. Arabia Saudita, un socio clave de Estados Unidos en el mundo árabe, expresó su propia "grave y profunda preocupación".

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que recordó a Trump en una llamada telefónica el lunes que Jerusalén debe determinarse a través de negociaciones para establecer una Palestina independiente junto a Israel. Al reunirse con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, en Bruselas, la jefa de política exterior de la UE, Federica Mogherini, dijo que las acciones que socavan los esfuerzos de paz "deben evitarse por completo".

Trump no ha ocultado su deseo de cumplir una promesa de campaña de establecer una nueva embajada de EE. UU. En Jerusalén, y en los últimos días los principales asesores han subrayado que "no se trata de si, sino cuándo". Los funcionarios han descrito la determinación de Trump de cumplir su compromiso como conducir discusiones sobre la embajada y el posible reconocimiento de Jerusalén, no una visión más grandiosa de cómo rediseñar al instante los límites de Israel.

Emmanuel Macron, foto EFE

Los funcionarios familiarizados con las conversaciones internas describieron a los principales asesores de seguridad nacional, incluidos Tillerson y el secretario de Defensa Jim Mattis, como una advertencia. Dicen que Trump ha sido receptivo a algunas de sus preocupaciones.

Como resultado, en lugar de ordenar de inmediato la reubicación de la embajada, los funcionarios estadounidenses dijeron que Trump el miércoles probablemente firmará una exención que presiona cualquier anuncio de trasladar la embajada a Jerusalén por otros seis meses. Tales demoras se han producido sin miramientos desde que una ley estadounidense firmada por el presidente Bill Clinton en 1995 estipuló que Estados Unidos debe mover la embajada a menos que el presidente renuncie al requisito por razones de seguridad nacional.

Trump también dará amplia libertad a su embajador en Israel, David Friedman, para tomar una determinación sobre cuándo sería apropiada una embajada en Jerusalén, según los funcionarios. Friedman ha hablado a favor del movimiento.

A medida que aumenta la presión internacional, los funcionarios han dicho que Trump podría tratar de limitar el impacto de cualquier cosa que diga sobre Jerusalén. Entre las ideas que se están considerando: un triunfo de Trump a las "aspiraciones" palestinas de una capital en el este de Jerusalén o su aprobación de una solución de dos estados para el conflicto, algo que no ha dado claramente. Los funcionarios dijeron que no está claro si algo de eso podría estar incluido.

David Friedman, foto EFE

Majdi Khaldi, asesor diplomático de Abbas, dijo que el reconocimiento de Trump a Jerusalén como la capital de Israel podría terminar con el papel de Washington como mediador.

"Esto significaría que decidieron, por sí mismos, distanciarse de los esfuerzos para hacer las paces", dijo Khaldi a The Associated Press en la que quizás sea la reacción más tajante de un funcionario palestino. Dijo que tal reconocimiento llevaría a los palestinos a eliminar contactos con los Estados Unidos.

Las facciones políticas palestinas encabezadas por el movimiento Fatah de Abbas pidieron marchas de protesta diarias esta semana, a partir del miércoles. Jerusalén Este, que ahora alberga a más de 300,000 palestinos, fue capturada por Israel en 1967 y luego anexada en un movimiento que la mayoría de la comunidad internacional no ha reconocido.