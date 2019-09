Trump sobre huracán Dorian: 'No sabemos lo que se nos viene'

Washington, Estados Unidos.-"No sabemos lo que se nos viene", dijo este domingo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el huracán Dorian, de categoría 5, que por el momento se ha convertido en el más fuerte que toca tierra en Bahamas desde que se tienen registros.

El mandatario hizo estas declaraciones durante una visita al Centro Nacional de Coordinación de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA, en inglés), en Washington, donde fue informado de los preparativos ante la llegada inminente del huracán a la costa sureste de EE.UU.

"Los estadounidenses son fuertes, resueltos y resilientes, y nos apoyaremos los unos a los otros. Y trabajaremos muy duro para minimizar cualquier efecto de lo que nos sobreviene. Ni siquiera sabemos lo que se nos viene. Todo lo que sabemos es que es posiblemente el mayor huracán", subrayó Trump.

No estoy seguro de que alguna vez haya escuchado de la categoría 5, sabía que existía, y he visto algunos (huracanes) de categoría 4, incluso no se ven tantos (de estos)", afirmó.