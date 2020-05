Trump visita fábrica de mascarillas, ¿pero usará una?

Washington.- La negativa del presidente de Estados Unidos a usar una mascarilla durante toda la crisis del coronavirus genera expectativas este martes, ya que el mandatario sale de la Casa Blanca por primera vez en dos meses para visitar una fábrica de tapabocas.

Al salir de Washington hacia la planta de Honeywell en Phoenix, Arizona, Trump sugirió que podría cubrirse el rostro, pero agregó, medio a regañadientes, que solamente lo hará en un "entorno con mascarillas".

Esta salida es parte de un intento de Trump por alentar una reapertura de la economía estadounidense, que ha sido duramente golpeada por las medidas de distanciamiento social y de cuarentena para intentar contener a la COVID-19, que ha dejado en el país más muertos que en cualquier otro lugar del mundo, con más de 68.700 fallecidos.

A solo seis meses de las elecciones, el político republicano intenta con ahínco cambiar el estado de ánimo de la opinión pública y asentar su apuesta de que habrá una recuperación económica rápida.

Pero en un momento en que no hay signos de que la pandemia amaine, sus críticos lo acusan de dar la espalda a la crisis para obtener ganancias políticas.

Las mascarillas, como las N-95 que produce la planta de Honeywell, se han convertido en un símbolo de las divisiones en el país sobre cómo manejar la pandemia.

Las encuestas muestran que para los votantes demócratas las mascarillas son un signo de la responsabilidad compartida en la sociedad, mientras que los republicanos las ven como una amenaza contra la libertad individual.

Los médicos expertos que asesoran a la Casa Blanca y la primera dama, Melania Trump, promueven las mascarillas como herramientas cruciales para luchar contra el avance del virus, para el cual todavía no hay vacuna.

Pero el presidente, en sintonía con su base de seguidores a la derecha del electorado, hasta ahora ha utilizado su presencia mediática para restar importancia a esta medida de prevención.

Usar una mascarilla mientras recibo presidentes, primeros ministros, dictadores, reyes, reinas, no sé, no lo veo, dijo en abril, dejando entender que no iba con la imagen de un presidente.