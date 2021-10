'Truth Social'. Donald Trump lanza una nueva red social para competir con Twitter y Facebook

Estados Unidos.- 'Truth Social', es la nueva red social que el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado para enfrentarse a Twitter y Facebook, esto al ser expulsado de las redes sociales por su papel en la incitación a la insurrección del 6 de enero en el Capitolio.

Tras nueve meses sin poder publicar en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, Trump anunció el lanzamiento de su propia plataforma de redes sociales llamada TRUTH Social con el objetivo de crear un rival para las grandes empresas tecnológicas que lo han excluido.

Cabe recordar que desde el ataque del 6 de enero al Capitolio en la capital de los Estados Unidos, se le prohibió al ex presidente publicar en Twitter, Facebook, Instagram y Snapchat, además, discurso de sus seguidores está prohibido en Reddit, Amazon Web Services y Twitch.

Trump Media & Technology Group (TMTG), es la empresa matriz de la aplicación de redes sociales 'Truth Social', la cual al fusionarse con una empresa de adquisición de propósito especial, permitirá a Trump capitalizar su aún considerable popularidad entre sus seguidores y recuperar su presencia en línea a tiempo para mediados de 2022, según lo publicado por Fortune.

"Creé TRUTH Social y TMTG para hacer frente a la tiranía de las grandes tecnologías. Vivimos en un mundo donde los talibanes tienen una gran presencia en Twitter, pero su presidente estadounidense favorito ha sido silenciado. Esto es inaceptable" dijo Donald Trump en un comunicado de prensa.

En una presentación de prensa para TMTG, una diapositiva está dedicada al mensaje: "Twitter prohíbe al presidente de Eestados Unidos, mantiene una cuenta de los talibanes".

TMTG no ha puesto sus miras bajas. Además de la aplicación Truth Social, que se espera que se lance suavemente el próximo mes con un lanzamiento a nivel nacional a principios del próximo año, la compañía dice que está planeando un servicio de video a pedido denominado TMTG + que contará con programación de entretenimiento, noticias y podcasts, informó The Associated Press.

Una diapositiva en una presentación de TMTG en su sitio web incluye un gráfico de los competidores potenciales de TMTG, que van desde Facebook y Twitter hasta Netflix y Disney + hasta CNN.

La misma diapositiva sugiere que, a largo plazo, TMTG también se convertirá en una potencia en la computación en la nube y los pagos y sugiere que se enfrentará cara a cara con Amazon, Microsoft, Google y Stripe.

Cabe mencionar que, esta no es la primera vez que Trump habla sobre el lanzamiento de su propio sitio de redes sociales, ya que en el pasado lanzo un blog en su sitio web llamado "Desde el escritorio de Donald J. Trump", el cual fue abandonado después de que la página atrajera vistas pésimas.

Se destaca que, los términos de servicio de Truth Social prohíben a los usuarios molestar a cualquiera de los empleados del sitio y hacer declaraciones que "menosprecien, empañen o dañen, en nuestra opinión, a nosotros y / o al Sitio".

Sin embargo, no quedó claro de inmediato a quién se refiere el "nosotros" en esa declaración.

Leer más: Precio del dólar y tipo de cambio en México hoy jueves 21 de octubre de 2021