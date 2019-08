Tumor no impedirá a mujer casarse aunque tenga que "gatear", afirma

Dakota del Sur.- Cuando Christina Anderson, de 24 años, fue diagnosticada con un tumor cerebral del tamaño de una pelota de golf solo tres meses antes de su boda, prometió no dejar que la enfermedad le impidiera casarse con su prometido, incluso si eso significaba que tendría que "gatear" por el pasillo ”, dijo recientemente.

Anderson, una enfermera que vive en Watertown, Dakota del Sur, le dijo a un medio local que le diagnosticaron un hemangioblastoma, un tumor raro y benigno que generalmente se encuentra en el cerebro, la médula espinal o la retina.

Representa aproximadamente el 2 por ciento de todos los tumores cerebrales, según el Centro de información sobre enfermedades genéticas y raras.

Anderson se casó el 10 de agosto después de someterse a una cirugía de ocho horas en mayo, pocos días después de enterarse de que tenía el tumor, que tenía dos pulgadas de diámetro, informó TODAY.

Poco antes de su diagnóstico, Anderson comenzó a experimentar síntomas repentinos pero severos de vértigo, una intensa sensación de giro o sensación de desequilibrio, y vómitos.

No podía caminar en línea recta, y la sensación le impedía conducir. Después de someterse a una tomografía computarizada en un hospital local, los médicos le informaron que tenía un tumor cerebral ubicado detrás de la oreja derecha.

Le dijeron que el tumor estaba comprimiendo su tronco encefálico, lo que explicaba sus síntomas. "Estaba en negación", dijo Anderson sobre su reacción después de recibir la noticia.

Poco después, Anderson condujo con su padre al Sistema de Salud de la Clínica Mayo en Mankato, Minnesota, donde se sometió a una cirugía para extirpar el tumor.

Aunque el neurocirujano de Anderson, el Dr. Manish Sharma, se vio obligada a afeitarse un poco de su cabello para realizar la cirugía, se aseguró de retirar lo menos posible antes del día de la boda de la futura novia.

Le pregunté al Dr. Sharma si tendrían que cortarle el pelo y él dijo que sí. Esa fue la parte en la que más me quedé atrapado porque pensé, 'Me voy a casar en agosto, no me puedo perder el cabello', dijo Anderson.