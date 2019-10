"Tupac Shakur" es detenido por enfrentarse a policías con cuchillo

Tennessee, Estados Unidos.- Un hombre llamado Tupac A. Shakur, que no es el rapero fallecido, fue arrestado en Tennessee el viernes después de presuntamente atacar a la policía con un cuchillo.

Los agentes de policía en Johnson City estaban tratando de arrestar a Shakur, de 40 años, con una orden de otro departamento cuando "intentó girar hacia [ellos] con un cuchillo en la mano antes de ser llevado al suelo", dijeron los policías en un comunicado de prensa.

Se encontró una jeringa y varias bolsas de metanfetamina en Shakur, dijeron los policías. Fue detenido en el Centro de Detención del Condado de Washington con una fianza de $ 18,000 dólares por cargos de asalto agravado, resistencia al arresto, posesión de metanfetamina y parafernalia ilegal de drogas.

Shakur se presentará el lunes en la Corte de Sesiones Generales del Condado de Washington.

Tupac Shakur

Tiene el mismo nombre, hasta la inicial, que el rapero nacido en Harlem, cuyo álbum de 1996 se llamó "All Eyez on Me". El rapero Tupac fue asesinado a tiros en septiembre de 1996 a la edad de 25 años.

Mac Miller dejó por fuera de su testamento a Ariana Grande

Mac Miller falleció el pasado 7 de septiembre de 2018 a causa de una sobredosis; ahora se ha dado a conocer la herencia que el joven rapero dejó a su familia.

TMZ tuvo acceso al documento donde se explica la repartición de bienes del rapero y exnovio de Ariana Grande, nombre que no aparece el testamento. Mac Miller falleció dejando posesiones por 11,3 millones de dólares entre dinero y objetos. Siendo sus padres y hermano quienes se han quedado con la mayoría de sus cosas.

Sin embargo, los amigos de Mac Miller también recibieron algo; su ropa y artículos electrónicos (televisores, laptop y iPad) han pasado a manos de Bryan Johnson.

Mientras que Dylan Reynolds se ha quedado con varios instrumentos y equipos, lo cual incluye una guitarra valorizada en 5 mil dólares. Otro de sus amigos, llamado Jimmy Murton, recibió los muebles de la casa del rapero.

Su familia recibirá además cinco millones de dólares que el cantante tendía en cuentas bancarias.

Mac Miller fue encontrado inconsciente por su asistente personal, quien llamó al 911 pidiendo "ayuda rápida" para un paciente sufriendo de un paro cardiaco; su asistente trató de reanimarlo realizándole RCP hasta que llegaron los paramédicos.

Quien fuera novio de Ariana Grande fue declarado muerto en la escena, a las 11:51 A.M. del 7 de septiembre de 2018; estaba previsto que hiciera una grabación de un video musical ese día.