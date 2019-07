Turista pierde un pedazo de su pie por culpa de una araña

Las Vegas, Estados Unidos.- Un turista británico tuvo que cortar un enorme trozo de carne podrida de su pie después de ser picado por una araña en un viaje a Las Vegas.

El actor Matthew Phillips, de 44 años, ni siquiera se dio cuenta de que había sido mordido durante el viaje de sus hijos en junio debido a un daño en los nervios debido a la diabetes tipo 2, dijo al Manchester Evening News.

Pero una vez que regresó a su casa en Manchester, notó un "punto rojo" en su pie derecho, y finalmente fue al Hospital Real de Salford cuando se puso "cada vez más negro y más hinchado", dijo al periódico local.

Para salvar el pie, se sometió a una cirugía que le cortó un trozo de carne infectada del tamaño de una pelota de golf, sin necesidad de anestesia porque su pie estaba completamente adormecido.

Pixabay

Cortaron toda la carne muerta y el tejido muerto y fue repugnante. Fue la cosa más espantosa que he visto en mi vida, dijo al periódico mientras mostraba la horrible herida.

Los médicos le dijeron que probablemente era una araña reclusa parda, que mide aproximadamente 3/4 de pulgada pero tiene un veneno potente y necrótico.

Se le advirtió que mantener los vendajes limpios y evitar las infecciones nuevas es vital si quiere salvar el pie, y que sus dos hijos retroceden con horror cuando ven la herida.

Cuando lo estoy revistiendo, no pueden soportarlo. Ambos comienzan a tener que salir de la habitación, dijo.

Phillips aún tiene algo de veneno en su sistema y lucha por caminar, y en parte se culpa a sí mismo por tener diabetes tipo 2 y al daño nervioso que lo impidió sentir el dolor inicial y también ser vulnerable a las infecciones.

"Levanto mi mano. Si no me hubiera descuidado en el pasado, esto no sería así", dijo Phillips, quien pesaba 280 libras a las 19, dijo al periódico.