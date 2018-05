Turistas británicos secuestrados en el Congo son liberados

Congo.- Dos turistas británicos fueron liberados en el este de Congo dos días después de ser secuestrados, según los anuncios del domingo del Parque Nacional Virunga y el secretario de Relaciones Exteriores británico.

Boris Johnson no dio más detalles, pero rindió homenaje a las autoridades del país africano y del Instituto Congolés para la Conservación de la Naturaleza "por su incansable ayuda durante este terrible caso".

Dijo que "mis pensamientos están ahora en la familia de la guardabosque de Virunga Park, Rachel Makissa Baraka, que murió durante el secuestro y con el conductor herido".

Turistas británicos. Foto: AP.

Cosma Wilungula, directora general del Instituto Congoleño para la Conservación de la Naturaleza, dio la bienvenida al lanzamiento de los turistas.

Nos gustaría agradecer a nuestro valiente equipo por asegurar la pronta resolución de este incidente y el regreso seguro de los dos ciudadanos británicos", dijo.

El director del Parque Virunga, Emmanuel de Merode, dijo: "Estamos profundamente tristes por la muerte del guardabosque del Parque Nacional Virunga Baraka, cuya vida fue trágicamente interrumpida mientras protegían a los pasajeros y al conductor. Queremos expresar nuestras más profundas condolencias a su familia y nuestro más sincero agradecimiento por su valentía y servicio al Congo. Nos gustaría agradecer al gobierno del Reino Unido por su apoyo con este tema ".

El vehículo de los turistas fue emboscado mientras los transportaba desde el parque a unos 10 kilómetros (6 millas) al norte de la ciudad de Goma, dijo un guardaparque a The Associated Press. Habló bajo condición de anonimato porque no se le permitió hablar con la prensa.

Temática. Foto: EFE

El este del Congo es hogar de múltiples grupos armados que compiten por tierras ricas en minerales. Virunga Park es el hogar de aproximadamente una cuarta parte de los gorilas de montaña que quedan en el mundo, y el trabajo de protegerlos ha demostrado ser peligroso.

El 9 de abril, seis empleados del parque fueron asesinados en la emboscada conocida más mortal de su tipo en Virunga. Funcionarios del parque culparon a los miembros de la milicia Mai Mai.

Ese ataque elevó el número de guardabosques muertos en el trabajo a 175 desde que se estableció el vasto parque en el extremo oriental del Congo en 1925, dijeron las autoridades.