Twitter reconoce responsabilidad en disturbios en el Capitolio

Estados Unidos.- La red social Twitter jugó un papel crucial en el motín mortal que tuvo lugar en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero, dijo el director ejecutivo de la empresa, Jack Dorsey.



Dorsey habló sobre el papel que tuvo el popular sitio de redes sociales en la insurrección durante su testimonio ante el Congreso. Su comentario se convirtió en la primera vez que un alto ejecutivo de las redes sociales reconoció públicamente su posición en el motín.

Según The New York Times, el representante Mike Doyle pidió a Dorsey, Mark Zuckerberg , director ejecutivo de Facebook, y Sundar Pichai, director ejecutivo de Google, que respondieran "sí" o "no" sobre si sus plataformas ayudaron a planificar el ataque y difusión de información errónea.

Si bien Doyle y Pichai no respondieron con un "sí" o un "no", Dorsey adoptó un enfoque diferente. "Sí" , respondió el CEO de Twitter . “Pero también hay que tener en cuenta el ecosistema en general. No se trata solo de los sistemas tecnológicos que utilizamos".

Antes de que los partidarios de Trump irrumpieran en el Capitolio, la información errónea sobre los resultados de las elecciones se extendió por todos los sitios de redes sociales.

La gente creía que las elecciones le fueron "robadas" al ex presidente Donald Trump para permitir que Joe Biden se convirtiera en presidente, aunque no había evidencia para respaldar esas afirmaciones.

El 6 de enero, Trump pronunció un discurso en Washington DC que muchos creen que fue directamente responsable del ataque de la mafia en el Capitolio.

Después del motín mortal, Trump fue prohibido en Twitter y Facebook para evitar que se produzcan más actos de violencia. El mes pasado, el director financiero de Twitter, Ned Segal, dijo que el ex presidente permanecerá suspendido, incluso si se postula nuevamente para el cargo.

“Cuando te quitan de la plataforma, te quitan de la plataforma”, dijo. “Nuestras políticas están diseñadas para garantizar que las personas no inciten a la violencia. Fue destituido cuando era presidente y no habrá diferencia para cualquiera que sea funcionario público una vez que haya sido destituido del servicio”.