USA resalta labor de actriz colombiana por niños migrantes en la frontera

La actriz colombiana Estefanía Rebellón, que se ha dedicado a educar a niños migrantes en la frontera de México y Estados Unidos, fue reconocida esta semana por ese trabajo por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

La colombiana aseguró a Efe que ese reconocimiento la "inspira a hacer más por los niños migrantes. Para mí confirma que estamos en el camino correcto".

El Gobierno de EE.UU. la nombró el miércoles pasado como Estadounidense Sobresaliente por "dedicarse a la educación y a proporcionar oportunidades para los niños, independientemente de su ubicación, estatus legal o antecedentes económicos".

Rebellón llegó a Miami a los 10 años de edad con sus padres, que buscaron asilo en Estados Unidos.

Unos años después la joven se mudó a Los Ángeles, donde, dijo, al ver constantes noticias sobre las caravanas migrantes y los niños que llegaban a la frontera, decidió ayudarlos.

Rebellón inició una campaña que se convirtió en la Fundación Yes We Can, y con ella acondicionó en 2019 un autobús que sirve como escuela móvil, en un espacio amplio junto al albergue Pro Amore Dei en Tijuana (México), uno de los refugios con más familias migrantes.

Docenas de niños migrantes que tuvieron que abandonar los estudios en sus lugares de origen encontraron profesores, un espacio pulcro, camisetas como uniformes y clases incluso de inglés, para prepararles si sus familias cruzaban la frontera en busca de asilo.

Rebellón dijo que el cambio fue notable, de niños que llegaban a la frontera con educación interrumpida, sin suficientes conocimientos básicos, a menores que podían continuar clases con grados o calificaciones reconocidas en escuelas de cualquiera de los dos lados de la frontera.

En el 2020 la fundación abrió una escuela similar en Ciudad Juárez, frente a El Paso (Texas), en el albergue migrante Pan de Vida, y en noviembre pasado en el Centro Integrador para el Migrante, un refugio oficial del gobierno de México en Tijuana.

Por esa labor, a pesar de los estragos de la covid-19, el diario Los Ángeles Times reconoció el año pasado a Rebellón como "Heroína de la pandemia".

Como actriz, Rebellón tuvo su papel más reciente en "On the Other Side" o Al Otro Lado, y como activista en favor de la educación infantil, su fundación ha comenzado a luchar contra el bullying en "en escuelas donde vemos pocos esfuerzos para detener" este tipo de violencia.

Dijo que busca compaginar su trabajo como actriz y su pasión por la educación de los niños, pues "actuar puede ser otra plataforma desde la que promueva la educación de los pequeños".