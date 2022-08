¿USA reta a China? Nancy Pelosi llega a Taiwán pese a las advertencias de Pekín

La visita de la legisladora estadounidense no había sido confirmada durante su gira por Asia, que incluye viajes anunciados a Singapur, Malasia, Corea del Sur y Japón, sin embargo, había fuertes especulaciones al respecto.

La cancillería china declaró el martes que "es difícil imaginar una acción más temeraria y provocadora" por parte de Estados Unidos que la visita de Pelosi, sobre la cual el Ejército chino advirtió que no se "quedaría de brazos cruzados".

"Al viajar a Taiwán, honramos nuestro compromiso con las democracia y reafirmamos que las libertades de Taiwán y de todas las democracias deben respetarse", afirmó Pelosi en un artículo publicado en The Washington Post.

Raúl Durán Periodista

