Uber se hace viral ayudar a una madre y comprar ropa a su bebé

Florida.- Una conductora de Florida Uber recogió a una nueva madre del hospital de niños y terminó comprando ropa para su bebé enfermo que todavía estaba en el hospital, un pequeño acto de amabilidad que fue muy útil.

"Estaba feliz de hacer algo bueno por ella porque estaba teniendo un día difícil", dijo Belinda Smith a Fox News el jueves. La madre, Nikki Ihus, viajó desde Kansas City al Hospital de Niños All Johns Hopkins para tener a su primer bebé, John Henry, después de que ella dijo que los médicos le dijeron que padecía un raro defecto de nacimiento. Ihus dijo que su hijo fue diagnosticado con hernia diafragmática congénita (CDH).

Es un agujero en el diafragma que permite que el órgano en el abdomen se mueva hacia la cavidad torácica y causa pulmones realmente pequeños porque limita el espacio para que crezcan, dijo Ihus a Fox News, y agregó que se sorprendió cuando se enteró en julio.

"Las enfermeras en realidad me dijeron que no buscara nada en Google cuando me enteré porque sabían que las tasas de supervivencia no eran muy buenas", dijo.

Ihus y su madre volaron a Florida en agosto para poder dar a luz a su bebé. Ihus dijo que hace aproximadamente dos semanas, cuando su madre estaba fuera de la ciudad, fue a la tienda de ropa para niños de Rhea Lana, una tienda de envío emergente, para comprar ropa para John Henry, que se dio cuenta de que necesitaba.

"Estaba teniendo un mal día", dijo Ihus, después de que su hijo tuvo un procedimiento "aterrador" en el que los médicos lo voltearon sobre su estómago por primera vez y respiraba solo sin la ayuda de una máquina.

Debido a que John Henry estaba siendo monitoreado con avidez por médicos y enfermeras, y era el último día de una venta en la tienda, Ihus dijo que decidió llamar a Uber ya que no tiene un automóvil en Florida.

Momentos después, Ihus se encontró en el asiento trasero de Smith, donde comenzó a compartir lo que estaba pasando. "Estaba explicando lo que estaba pasando ese día", dijo, y agregó que estaba llorando mucho. "Y le hice saber que mi madre estaba fuera de la ciudad y lo que le había pasado a la máquina".

"Pensé para mí mismo:" Dios mío, este es su primer hijo y está teniendo que pasar por todo esto ". Es muy triste", dijo Smith, de Largo, Florida, que está a unos 16 kilómetros de San Petersburgo. Una vez que terminó el viaje, Ihus entró en la tienda y comenzó a comprar ropa de bebé para su hijo de un mes.

Aproximadamente 10 minutos después, Smith, que ha sido conductor de Uber durante aproximadamente dos meses y medio, entró en la tienda y le dijo que no debería ir de compras sola.

“Así que empezamos a elegir ropa de bebé. Fue muy divertido ”, dijo Ihus. Lo siguiente que supo fue que Smith fue a la caja registradora y luego "me entregó esta enorme bolsa de ropa", dijo Ihus.

"Ella me dio un abrazo y comenzó a llorar", dijo Smith. "Yo quería llorar. Honestamente, estaba feliz de hacer algo bueno por ella porque estaba teniendo un mal día ". "Fue increíble, pensé, '¿Hablas en serio?' No esperaba nada en absoluto.

Solo necesitaba decirle a alguien lo que estaba sucediendo, y ahí está ella. Simplemente apareció y se ofreció a comprar ropa. Fue increíble, dijo Ihus.

"Definitivamente iluminó mi día porque definitivamente no estaba de humor para ir de compras, y ella lo hizo divertido". Smith e Ihus se abrazaron e intercambiaron información de contacto.

Ihus le presentó a Smith a John Henry el miércoles después de que ella los visitó en el hospital. "Es tan hermoso", dijo Smith. Smith es optimista de que John Henry estará "dando vueltas alrededor de su madre en poco tiempo". "Él va a ser su superhéroe", agregó.