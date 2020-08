Un gato 'traficante de drogas' escapa de una prisión en Sri Lanka

Sri Lanka.- Un gato detenido en la prisión principal de Sri Lanka mientras supuestamente intentaba contrabandear drogas y tarjetas SIM de teléfonos celulares se escapó, informaron los medios de comunicación el lunes.

El felino fue detectado por funcionarios de inteligencia de la cárcel el sábado en la prisión de alta seguridad de Welikada, dijo un oficial de policía.

Dijo que se encontraron casi dos gramos de heroína, dos tarjetas SIM y un chip de memoria en una pequeña bolsa de plástico atada al cuello del gato. Pero escapó el domingo de una sala de la prisión donde estaba guardado, dijo el diario Aruna.

El caso se hizo conocido por lo chusco de los hechos conforme al "gato criminal". AFP

No hubo comentarios inmediatos de las autoridades penitenciarias. La prisión había informado de un aumento en los incidentes de personas que arrojaban pequeños paquetes de drogas, teléfonos celulares y cargadores de teléfonos sobre las paredes en las últimas semanas.

Sri Lanka está luchando contra un importante problema de drogas con algunos detectives antinarcóticos también implicados en la venta de drogas confiscadas.

La semana pasada, la policía confiscó un águila supuestamente utilizada por narcotraficantes para distribuir narcóticos en un suburbio de Colombo.

En otra noticia conscernientes, autoridades sanitarias de Inglaterra, Reino Unido, han detectado al primer gato infectado con Covid-19 en su territorio. Sin embargo descartaron la alarma dado que el contagio sucedió de humano a animal y no a la inversa.

El diagnóstico de Covid-19 en el gato se realizó por parte del laboratorio Weybridge, en Inglaterra. El laboratorio informó que el gato tenía síntomas leves y se cree que este fue infectado por su dueño, indicó Christine Middlemiss, directora veterinaria del Reino Unido, en un comunicado el lunes.

Un estudio publicado en New England Journal of Medicine indicó que los gatos pueden contagiarse fácilmente por el nuevo coronavirus y que estos pueden transmitirlo a otros gatos pero no a los humanos.

Para comprobar la infección en gatos, investigadores de la Universidad de Wisconsin infectaron a tres felinos con el virus SARS-CoV-2.

