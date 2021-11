Un hombre mató a los miembros de su familia porque no podía mantenerlos económicamente

Estados Unidos.- Un hombre del norte de California, confesó haber matado a su esposa y tres hijos, fue sentenciado el miércoles a cadena perpetua sin libertad condicional.

Los investigadores en el condado de Placer dijeron que Shankar Hangud, de 55 años, confesó haber matado a miembros de su familia durante varios días en dos condados del norte de California en octubre de 2019, y dijo que no podía mantenerlos económicamente, informó KCRA-TV . Sus hijos tenían 13, 16 y 20 años.

Hangud fue arrestado poco después de los asesinatos cuando conducía a una estación de policía en Mount Shasta, a más de 200 millas (320 kilómetros) de su casa, con el cuerpo de su hijo mayor en su automóvil y confesó los cuatro asesinatos, dijeron los fiscales. Después de la confesión, los cuerpos de las otras tres víctimas fueron encontrados dentro del apartamento de la familia en Roseville, al noreste de Sacramento, dijo la policía.

El juez de la Corte Superior del condado de Placer, Jeffrey Penney, lo calificó como un "crimen horrible" en el que no había víctimas vivas para hablar mientras condenó a Hangud a tres cadenas perpetuas. La oficina del fiscal de distrito dijo que debido a que Hangud había matado a más de una persona, no tenía posibilidad de obtener la libertad condicional.

Los fiscales dijeron que Hangud afirmó estar desesperado después de perder su trabajo de TI y lidiar con un matrimonio que se estaba desmoronando.

Hangud se declaró culpable en septiembre de tres cargos de asesinato en primer grado para sus hijos y un cargo de ayudar deliberadamente a su esposa a morir por suicidio.

“Es difícil reconciliarse con los hechos de que esta tragedia podría suceder porque alguien no pudo conseguir un empleo”, dijo el fiscal del condado de Placer, David Tellman. “Pero es un patrón de pensamiento patriarcal del viejo mundo en el que si no puede ser proveedor, no quiere que su familia no tenga nada. Así que mata a su familia ".

Hangud era un especialista en datos desempleado. Su perfil de LinkedIn mostró que había trabajado para varias empresas en Sacramento y el Área de la Bahía de San Francisco.