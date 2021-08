Un mes después, excandidata Keiko Fujimori reconoce a Castillo como presidente del Perú

Keiko Fujimori, quien fue candidata la presidencia de la República de Perú, reconoció este lunes finalmente como presidente a Pedro Castillo.

Este reconocimiento se da luego de que Keiko Fujimori considerara ilegítima la proclamación de Castillo como presidente e interpusiera más de mil recursos de impugnaciones en las que se denunciaron fraudes sin pruebas fehacientes.

Fujimori, excandidata de Fuerza Popular, dijo que espera que Castillo escuche el sentir de las grandes mayorías y tenga un buen mandato por los próximos cinco años.

Fuerza Popular, el partido que abanderó a la hija del expresidente Alberto Fujimori, tiene la fuerza en el Congreso y dijo que está dispuesta a una reunión con Castillo, que es presidente del Perú desde el 28 de junio.

"Yo no me niego a esta posibilidad. Cada vez que un presidente de la República me ha solicitado conversar, siempre he asistido", aseveró.

El reconocimiento de Keiko llega casi un mes después de que Castillo tomó el poder de Perú. De acuerdo a los conteos oficiales, Castillo obtuvo el 50.12 por ciento de los votos, un estrecho triunfo por apenas 44.263 votos de ventaja sobre Fujimori.

En las últimas semanas, ciudadanos contrarios al Gobierno de Castillo han convocado manifestaciones en las calles de Lima y otras ciudades del país para insistir en la vacancia del presidente y mostrar su rechazo a su cuestionado gabinete de ministros, que el próximo 26 de agosto acudirá al Congreso para solicitar el voto de confianza.

En entrevista con RPP, Fujimori reconoció que dejó de participar en estas marchas ciudadanas más recientes, aunque saludó el "activismo político", que considera "fundamental" en este momento que atraviesa el país.

"Es fundamental que nuestros ciudadanos estén muy alertas, sobre todo porque vemos que hay una intención de mantener su plan radical (...). Todavía hay muchas alertas que nos preocupan que quieran convertir a nuestro país en Cuba o Venezuela", señaló la excandidata.

