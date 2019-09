Un narco muerto y otro herido en enfrentamiento con Ejército de Guatemala

Guatemala.- Un supuesto narcotraficante muerto y otro herido es el resultado de una emboscada a una patrulla militar en una zona boscosa del departamento de Petén, en el norte de Guatemala, informó este lunes una fuente castrense.

El portavoz del Ministerio de la Defensa, el coronel Óscar Pérez, explicó que el ataque se registró en las últimas horas del domingo en la Laguna del Tigre, en el municipio de San Andrés, cuando la patrulla militar verificaba una pista clandestina.

"Específicamente (la emboscada) fue en la frontera con México y en el enfrentamiento armado resultó muerto un presunto narcotraficante y otro herido", manifestó, y agregó que la información ha sido transmitida por la patrulla castrense vía radio debido a que no existe comunicación con esa zona selvática del país.

El coronel, que hasta el momento no ha revelado la identidad del supuesto narcotraficante fallecido ni del herido, aseguró que de parte de las filas castrenses no se reportan bajas. "La patrulla está a salvo, no tenemos heridos ni muertos", añadió.

#ComunicadoDePrensa | Patrulla Militar fue atacada en pista clandestina en Laguna del Tigre, Petén. pic.twitter.com/a6yosQNmNu — Ejército Guatemala (@Ejercito_GT) September 9, 2019

Este incidente se produjo cinco días después de que otra patrulla del Ejército fuera emboscada en la comunidad de Semuy II, en el municipio de El Estor, en el departamento caribeño de Izabal.

Un grupo de supuestos narcotraficantes atacaron, según el Gobierno, a un contingente de nueve militares que seguían la traza de una avioneta ilegal y buscaban cultivos de marihuana en esa región, dejando tres infantes de marina muertos, cinco heridos y otro ileso.

A raíz de ese incidente, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, en Consejo de Ministros, decretó el pasado miércoles el estado de sitio en todo el departamento de Izabal y también en municipios de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén, Zacapa y El Progreso.

Morales. / Archivo Gobierno de Guatemala.

En total, la medida, decretada para un periodo de 30 días y que ya ha sido ratificada por el Congreso, abarca 22 municipios de esa región del noreste de Guatemala.

Desde el pasado fin de semana, el Ejército y la Policía Nacional Civil (PNC) desplazaron por el departamento de Izabal varios contingentes para garantizar la seguridad de la población y para recabar información, junto con fiscales del Ministerio Público (MP), que permitan dar con el paradero de los responsables de la emboscada.