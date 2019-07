Un niño autista de 7 años ya aprendió a hablar 9 idiomas

Santa Catarina.- Un niño autista brasileño, Rafael, de apenas siete años ya aprendió a hablar nueve idomas, su madre, Juli Lanser Mayer, cuenta en una entrevista cómo el niño pasó de no hablar nada a comunicarse en inglés, portugues, español, ruso, japonés, alemán, italiano, esperanto y el lenguaje de señas brasileño.

Rafael a los dos años no hablaba con su familia, Juli preocupada lo llevó a varios neuropediatras donde todos le diagnosticaron y confirmaron al niño un autismo severo. "Estaba completamente aterrorizada", comenta.

"Los médicos ni siquiera sabían si mi hijo conseguiría hablar", Juli en una entrevista con BBC News Brasil.

Una familia conformada por cuatro niños (incluyendo a Rafael que es el tercero de ellos), Juli, y su esposo, Valcir Mayer, quienes viven en Timbó, para ellos es un reto porque solo Rafael fue diagnosticado con autismo, en ese momento no sabían cómo se desarrollaría el niño.

Juli cuenta que Rafael "Hasta los 2 años, no interactuó, no miraba a los ojos y parecía estar sordo. Le hicimos exámenes que arrojaron que no tenía problemas de audición".

La familia empezó a buscar ayuda, fueron con terapeutas y personas especializadas a enseñar a niños autistas, pero no pasaba nada, Rafael seguía igual. "No reaccionó a ningún estímulo. Todo lo que ellas intentaban hacer, él las ignoraba", recordó.

A Juli le recomendaron dejar a Rafael usar una tableta, para que Rafael se desarrollara, y meses después el niño con casi cuatro años, en una de sus sesiones de terapia del habla empezó a hablar en inglés.

El niño aprendió inglés con videos de Youtube y juegos. No hablaba portugués, pese a demostrar que entendía el idioma. "Lo puse a hablar con el marido de un amigo, que es irlandés, y dijo que Rafael hablaba mejor que su esposa, que vive en Irlanda desde hace diez años".

De acuerdo con médicos y especialistas el autismo tiene varias características, una de ellas es la hiperconcentración; capacidad que las personas diagnosticadas con el Trastorno del Espectro Autista (TEA) pueden desarrollar para mantener la atención centrada en un interés específico, sin distraerse con ninguna otra información.

La neuropsicóloga Tatiana Schmidt, quien trató al niño, descubrió que Rafael también conocía el esperanto y el lenguaje de señas brasileño, aprendidos en internet.

Tatiana dice que, el portugués fue el cuarto idioma que aprendió Rafael a la edad de 5 años.

Juli comenta "cuando quiere aprender un idioma, permanece concentrado durante un mes, pero no habla todos los idiomas todo el tiempo, solo el inglés lo habla todo el día, es con el cual se siente cómodo".

Hoy, a la edad de 7 años, Rafael ya ha aprendido otros cinco idiomas: español, ruso, japonés, alemán e italiano. Y está aprendiendo árabe.