Un niño de tres años casi muere tras ser mordido por una garrapata

" Las cosas se pusieron realmente aterradoras en ese momento, no hablaba. Fue muy frustrante buscar una respuesta. Estábamos aterrorizados de no poder volver a casa con nuestro hijo", dijo la madre.

La madre indicó que llamó al médico y después de una segunda visita, le dijeron que debía esperar, pero la madre no se sentía convencida y llevó a su hijo a la sala de emergencias cuando su fiebre subió a más de 39° y no mostrara mejoras a un antifebril que se le había dado.

"Estaba deprimido, no tenía apetito y el hecho de que se quejara de un dolor de cabeza no era normal para un niño de 3 años", dijo la madre y agregó que sus síntomas empeoraban durante los siguientes dos días.

La madre notó una pequeña mancha en el omóplato derecho de su hijo . "No estaba incrustado ( la garrapata ). No estaba hinchado. Lo saqué fácilmente con un par de pinzas y todavía estaba vivo", dijo la madre.

